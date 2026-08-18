Abastible busca nuevos trabajadores: Revisa las vacantes disponibles y cómo postular
- Por Ariel Araya
Una nueva oportunidad laboral abrió Abastible, compañía que dispone de 20 vacantes para quienes busquen incorporarse a su equipo en distintas áreas.
Los puestos contemplan perfiles vinculados a operaciones, tecnología, experiencia de clientes, gestión comercial, mantenimiento y desarrollo de nuevos negocios.
Las ofertas están disponibles tanto en la Región Metropolitana como en otras zonas del país, incluyendo Chillán, Concepción y Concón.Ir a la siguiente nota
¿Cuáles son las vacantes disponibles?
Actualmente, las vacantes disponibles son:
- Jefe/a de Ventas Envasado en Chillán
- Ingeniero/a Desarrollo Nuevos Negocios
- Jefe Desarrollo B2B
- Coordinador/a Mantención de Envases
- Ingeniero/a de Proyectos Financieros
- Gestor/a de Comunidades en Concepción
- Ingeniero/a de Mantenimiento
- Ingeniero Business Intelligence
- Jefe Desarrollo Nuevos Negocios
- Especialista en Auditoría TI y SI
- Jefe/a Ventas Envasado Territorial RM
- Ejecutivo/a de Mantención de Clientes
- Brand Manager
- Coordinador/a de Planificación, Corte y Reposición
- Ingeniero/a de Proyectos
- Analista Cultura de Clientes
- Analista de Mejora Continua
- Business Analyst
- Coordinador/a de Planificación y Monitoreo
- Asistente de Soporte Consignatarios en Concón
¿Cómo postular?
Las personas interesadas en alguna de las vacantes pueden conocer los detalles de cada puesto mediante el perfil de LinkedIn de Abastible, donde también se especifican las funciones y requisitos.
Para postular, basta con seleccionar el cargo de interés, ingresar a su publicación, completar los datos solicitados y adjuntar el currículum a través de la plataforma.
Es importante considerar que las ofertas están sujetas a disponibilidad y algunas podrían dejar de estar vigentes durante la semana, a medida que avancen los procesos de selección.
Leer más de