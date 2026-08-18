Abastible busca nuevos trabajadores: Revisa las vacantes disponibles y cómo postular

18 ag. 2026 - 18:00 hrs.

Una nueva oportunidad laboral abrió Abastible, compañía que dispone de 20 vacantes para quienes busquen incorporarse a su equipo en distintas áreas.

Los puestos contemplan perfiles vinculados a operaciones, tecnología, experiencia de clientes, gestión comercial, mantenimiento y desarrollo de nuevos negocios.

Las ofertas están disponibles tanto en la Región Metropolitana como en otras zonas del país, incluyendo Chillán, Concepción y Concón.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

Actualmente, las vacantes disponibles son:

Jefe/a de Ventas Envasado en Chillán

Ingeniero/a Desarrollo Nuevos Negocios

Jefe Desarrollo B2B

Coordinador/a Mantención de Envases

Ingeniero/a de Proyectos Financieros

Gestor/a de Comunidades en Concepción

Ingeniero/a de Mantenimiento

Ingeniero Business Intelligence

Jefe Desarrollo Nuevos Negocios

Especialista en Auditoría TI y SI

Jefe/a Ventas Envasado Territorial RM

Ejecutivo/a de Mantención de Clientes

Brand Manager

Coordinador/a de Planificación, Corte y Reposición

Ingeniero/a de Proyectos

Analista Cultura de Clientes

Analista de Mejora Continua

Business Analyst

Coordinador/a de Planificación y Monitoreo

Asistente de Soporte Consignatarios en Concón

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en alguna de las vacantes pueden conocer los detalles de cada puesto mediante el perfil de LinkedIn de Abastible, donde también se especifican las funciones y requisitos.

Para postular, basta con seleccionar el cargo de interés, ingresar a su publicación, completar los datos solicitados y adjuntar el currículum a través de la plataforma.

Es importante considerar que las ofertas están sujetas a disponibilidad y algunas podrían dejar de estar vigentes durante la semana, a medida que avancen los procesos de selección.