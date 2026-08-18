¿Buscas trabajo en minería?: Estos son los puestos más demandados y cuánto pagan

18 ag. 2026 - 08:55 hrs.

¿Qué pasó?

La minería chilena necesitará miles de nuevos trabajadores en la próxima década. Según el Estudio de Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2025-2034, la demanda acumulada alcanzaría a 36.895 personas.

De acuerdo a lo informado por LUN, la proyección considera nuevas obras y vacantes generadas por jubilaciones. Además, la cartera de proyectos del sector supera los US$51.000 millones en inversión.

Sin embargo, no todos los puestos son fáciles de cubrir. De acuerdo con Adecco Chile, existe escasez de trabajadores calificados, especialmente en áreas técnicas y operativas.

¿Cuáles son los perfiles más demandados?

Entre los perfiles más demandados figuran operadores de camiones Caex, bulldozer y perforadoras, además de mecánicos, soldadores y prevencionistas de riesgo. Sus remuneraciones promedio pueden fluctuar entre $1,6 millones y $3,5 millones.

Juliette Le-Cerf Gatica, key account manager de minería de Adecco Chile, explicó al citado medio que la especialización es clave. "Dentro de las faenas hay mucha rigurosidad y cada vez más medidas, para evitar cualquier tipo de accidente o algún error de maniobra", indicó.

Los operadores de camiones Caex encabezan las dificultades para encontrar personal. Para quienes buscan ingresar a este rubro, existen cursos que enseñan desde seguridad operacional hasta conducción y maniobras mediante simuladores.

Álvaro Ávila, instructor senior certificado de innovamineria.cl, señaló que esta formación permite adquirir conocimientos iniciales, pero advirtió que completar el curso no asegura conseguir un empleo. "Las personas deben participar en un proceso de selección", agregó.

Otra alternativa son los programas trainee de las compañías mineras, que pueden extenderse entre uno y tres meses. Ignacio Esteban, experto en reclutamiento y selección minera, afirmó que la competencia puede ser alta: "Son 20 o 30 puestos y postulan 10.000 personas, fácil".

Su recomendación es comenzar operando maquinaria de menor tamaño, tras obtener la licencia clase D, y sumar experiencia antes de postular a contratistas mineros. Desde allí, según explicó, los trabajadores pueden avanzar hacia equipos de mayor tonelaje, como los camiones Caex.

Los perfiles más demandados en minería

Según Adecco, estos son los cargos más demandados, con su renta promedio y la dificultad de cobertura de cada uno:

Operador de camión Caex: $2.100.000 (Alta)

$2.100.000 (Alta) Operador de perforadora: $1.900.000 (Media)

$1.900.000 (Media) Operador de bulldozer: $1.900.000 (Alta)

$1.900.000 (Alta) Operador pala: $2.400.000 (Alta)

$2.400.000 (Alta) Técnico eléctrico: $1.860.000 (Media)

$1.860.000 (Media) Mecánico de mantenimiento: $1.860.000 (Alta)

$1.860.000 (Alta) Soldador: $1.630.000 (Media)

$1.630.000 (Media) Prevencionista de riesgos: $3.500.000 (Media)

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