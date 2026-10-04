Malls chinos en la mira por fiscalizaciones y denuncias de competencia desleal en Concepción

04 oct. 2026 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

Los llamados malls chinos vuelven a estar en la mira en Concepción, luego de nuevas fiscalizaciones realizadas durante esta semana que terminaron con la clausura de uno de estos establecimientos por incumplimientos detectados por la autoridad.

La situación vuelve a poner sobre la mesa las críticas del comercio establecido, que acusa una competencia que considera desleal.

El periodista de Meganoticias, Rodolfo Ríos, abordó la situación junto a Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, quien valoró los operativos realizados. “Estamos contentos por las fiscalizaciones que se han hecho, no tan solo por parte de la municipalidad, sino que la Seremi de Salud, Carabineros y SERNAC”, señaló.

La dirigenta sostuvo que el problema afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas que deben cumplir con distintas exigencias para funcionar. “Pensamos que todos tenemos derecho a trabajar, todos podemos instalar nuestros negocios, pero tenemos que trabajar bajo una misma línea, bajo la misma legislación; todos tenemos un mismo derecho”, afirmó.

Desde el gremio plantean además la posibilidad de regular la instalación de estos grandes establecimientos en el casco histórico de Concepción. Según Cepeda, han conversado con autoridades locales para evaluar que estos comercios puedan ubicarse fuera del centro de la comuna y así reducir su impacto en el comercio detallista.

“No es que los queramos eliminar, sino que tienen que trabajar bajo la misma jurisdicción que trabajamos todos, sobre todo los pequeños, el pequeño comercio”, explicó la presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción.

Cepeda también apuntó a los productos que comercializan estos establecimientos y a las exigencias que, según acusa, enfrentan los comerciantes establecidos. “Los minimarket están muy, muy complejizados, porque también ellos dicen, o sea, a nosotros nos piden una infinidad de documentos, la Seremi de Salud nos pide los registros sanitarios, el tema de las cadenas de frío y a ellos no se les exige absolutamente nada”, sostuvo.

La dirigenta agregó que la expansión de estos comercios también se estaría trasladando hacia comunas más pequeñas de la región. Mencionó el caso de Chiguayante, donde aseguró que las ferreterías se han visto especialmente afectadas. “Las leyes tienen que modificarse, tienen que ser más estrictas, pero para todos”, concluyó.