Sammis Reyes conmueve con emotiva despedida tras sufrir una dolorosa pérdida familiar
- Por Cristian Latorre
Un doloroso momento familiar atraviesa Sammis Reyes. El exjugador chileno de la NFL confirmó el fallecimiento de su abuela a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió fotografías junto a ella y le dedicó sentidas palabras de despedida.
La noticia generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes rápidamente le hicieron llegar mensajes de cariño y condolencias ante la sensible pérdida.
El emotivo mensaje de Sammis Reyes tras la muerte de su abuela
A través de sus redes sociales, el deportista expresó el profundo cariño que sentía por su familiar y destacó la importancia que tuvo en su vida.Ir a la siguiente nota
“Hoy tuve que despedirme de la persona con el corazón más noble que he conocido en el planeta”, escribió Reyes en la publicación.
Junto con recordar a su abuela, el exjugador de fútbol americano manifestó su intención de mantener vivo su legado y llevar consigo las enseñanzas que recibió de ella.
“Te amo, mi viejita hermosa. Prometo continuar con tu legado hasta que me toque a mí estar bajo la tierra”, manifestó.
La publicación recibió muestras de apoyo
El mensaje estuvo acompañado de distintos registros familiares y recibió una rápida respuesta de los usuarios de Instagram.
En pocos minutos, la publicación superó los 20 mil me gusta y acumuló cientos de comentarios de personas que quisieron acompañar al deportista en este difícil momento.
Entre las fotografías compartidas también apareció una imagen de su pareja, Emilia Dides, junto a la abuela del exjugador de la NFL.
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