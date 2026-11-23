23 nov. 2026 - 01:10 hrs.

Un doloroso momento familiar atraviesa Sammis Reyes. El exjugador chileno de la NFL confirmó el fallecimiento de su abuela a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió fotografías junto a ella y le dedicó sentidas palabras de despedida.

La noticia generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes rápidamente le hicieron llegar mensajes de cariño y condolencias ante la sensible pérdida.

El emotivo mensaje de Sammis Reyes tras la muerte de su abuela

A través de sus redes sociales, el deportista expresó el profundo cariño que sentía por su familiar y destacó la importancia que tuvo en su vida.

“Hoy tuve que despedirme de la persona con el corazón más noble que he conocido en el planeta”, escribió Reyes en la publicación.

Junto con recordar a su abuela, el exjugador de fútbol americano manifestó su intención de mantener vivo su legado y llevar consigo las enseñanzas que recibió de ella.

“Te amo, mi viejita hermosa. Prometo continuar con tu legado hasta que me toque a mí estar bajo la tierra”, manifestó.

La publicación recibió muestras de apoyo

El mensaje estuvo acompañado de distintos registros familiares y recibió una rápida respuesta de los usuarios de Instagram.

En pocos minutos, la publicación superó los 20 mil me gusta y acumuló cientos de comentarios de personas que quisieron acompañar al deportista en este difícil momento.

Entre las fotografías compartidas también apareció una imagen de su pareja, Emilia Dides, junto a la abuela del exjugador de la NFL.