20 nov. 2026 - 11:20 hrs.

El jueves 19 de noviembre se conmemoró el Día Internacional del Hombre y Sammis Reyes quiso destacar la fecha con una especial publicación en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el deportista compartió un video junto a su pequeña hija Mía, fruto de su relación con Emilia Dides, en el que recopiló distintos momentos de su día a día como padre.

En el registro se puede ver al exjugador de la NFL alimentando a la pequeña, jugando con ella y compartiendo diferentes actividades desde su hogar. Junto a las imágenes, Reyes escribió una extensa reflexión dedicada a los hombres que trabajan por sus familias y que muchas veces enfrentan sus dificultades en silencio.

"A todos mis brothers que viven una vida honorable, que se matan trabajando por sus familias, que tienen cargas financieras enormes que nunca comunican y que intentan balancear su trabajo y su familia", expresó.

El tierno mensaje de Sammis Reyes a su hija Mía

En su publicación, el deportista también quiso recordar que los hombres tienen derecho a expresar sus emociones, pedir ayuda y reconocer cuando necesitan descansar: "Hermanos míos, está bien tener un día malo. Está bien pedir ayuda, está bien llorar, está bien sentir, está bien querer ser feliz, está bien decir 'necesito un descanso'", escribió.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de su mensaje llegó cuando se dirigió directamente a su hija, a quien agradeció por motivarlo a ser una mejor persona.

"Gracias, Mía, por ayudarme a ser un mejor hombre. Te amo con todo mi corazón, mi niña hermosa", manifestó.

El detalle del video que preocupó a sus seguidores

La publicación de Sammis Reyes recibió numerosos comentarios positivos de usuarios que destacaron su mensaje y su rol como padre.

No obstante, algunos seguidores también repararon en un detalle del registro: el balcón del departamento familiar, que aparentemente no contaba con una malla de seguridad para evitar caídas: "Me encanta, pero me da pánico ese balcón sin malla, cualquier mínimo error y cae", comentó una usuaria.

Ante las reiteradas inquietudes, el deportista respondió que, aunque no cuentan con una malla visible, sí tienen instalado un acrílico de seguridad que funciona como protección.

Incluso, etiquetó a la empresa encargada de implementar este sistema, aclarando así las dudas que surgieron entre sus seguidores.

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