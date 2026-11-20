20 nov. 2026 - 19:26 hrs.

Angélica Sepúlveda decidió salir al paso de los comentarios que le han llegado en redes sociales sobre su apariencia y aclarar qué hay detrás de su notoria baja de peso.

La exchica reality compartió una fotografía en Instagram y aprovechó para dar su versión. Sin rodeos, aseguró: "Estoy flaca porque me gusta”.

Según explicó, lleva tres meses modificando su alimentación, apostando por una dieta agroecológica y sumando sesiones de cardio en el gimnasio.

"No es producto de cirugías"

Pero eso no fue todo. La ganadora de "Granjeras" también quiso despejar las especulaciones sobre posibles intervenciones estéticas y su estado anímico.

"No es producto de cirugías ni porque esté con depre, porque el turco 'me dejó con el vestido planchado’, como muchas me están escribiendo”, agregó.

Además, lanzó una particular reflexión contra quienes cuestionan su apariencia y luego la critican por sus propias opiniones: "Ah, pero después critican que yo hago bullying y bla bla bla".

Separación de su novio turco

La aclaración llega semanas después de su inesperada separación de Gürsel Saglam, ciudadano turco con quien incluso planeaba casarse.

Según contó, él hizo sus maletas y se marchó rumbo a Turquía apenas dos horas después de comunicarle su decisión.

Aunque reconoció que el quiebre la golpeó emocionalmente, Sepúlveda decidió apoyarse en su familia y viajar al campo junto a sus padres.

Todo sobre Famosos chilenos