20 nov. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

Después de años de espera, Maitencillo, localidad costera de la comuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso, tendrá su primera red de agua potable.

En esta primera etapa, el proyecto permitirá incorporar gradualmente a 761 viviendas, equivalentes a cerca de 2.300 personas. La iniciativa contempla una inversión total de más de $40 mil millones, financiada mediante un trabajo conjunto entre Esval y organismos públicos.

"Se está empezando a cumplir un sueño"

La ceremonia de inauguración tuvo como protagonista a Paulina Fernández, presidenta de la Junta de Vecinos Maitencillo Norte, quien abrió simbólicamente una llave de agua en representación de la comunidad. "Es una alegría porque se está empezando a cumplir un sueño", expresó la dirigenta vecinal.

La inversión total alcanza los $42.048 millones. De ese monto, Esval destinó $31.192 millones a las obras principales, que consideran la instalación de 2.951 metros de tuberías de agua potable, un estanque de 1.000 metros cúbicos y 2.477 metros de colectores de aguas servidas.

A esto se suman $10.856 millones de inversión pública, aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y el Gobierno Regional de Valparaíso, para financiar las redes secundarias que permitirán conectar las viviendas.

El gerente general de Esval, José Luis Murillo, destacó que "la puesta en marcha de esta primera red de agua potable marca un punto de inflexión en la historia de Maitencillo y es fruto de muchos años de perseverancia de la comunidad y de trabajo conjunto con las autoridades, el municipio y nuestros equipos”, señaló.

El proyecto contempla nuevas etapas

La puesta en marcha de la red de agua potable es parte de un proyecto más amplio, que busca avanzar hacia una solución integral de agua potable y saneamiento para Maitencillo. Por eso, las obras de recolección y tratamiento de aguas servidas todavía continúan en desarrollo.

En las siguientes etapas se espera ampliar la cobertura de los servicios a otros sectores de la localidad. Una vez consolidado el proyecto, se estima que podría beneficiar a cerca de 5.600 viviendas y más de 20 mil personas, considerando también el crecimiento de la población durante la temporada de verano.

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, valoró el impacto que tendrá la iniciativa tanto para los residentes como para quienes visitan la zona.

"Desde el punto de vista económico, es tremendamente importante, sobre todo para los pescadores que trabajan en la caleta. La plusvalía que van a adquirir los domicilios, también las viviendas que están acá emplazadas, sin duda que es una gran noticia para la gente que habita y de quienes nos visitan también en el verano", afirmó.

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