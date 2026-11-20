20 nov. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República ofició al Ministerio de Ciencia, encabezado por Ximena Lincolao, para solicitar información sobre el memorándum de entendimiento que la cartera suscribió con la empresa de inteligencia artificial OpenAI, dueña de Chat GPT.

El requerimiento se originó a partir de una presentación realizada por el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD), quien pidió revisar la legalidad del acuerdo y las facultades de la secretaria de Estado para firmarlo.

La División Jurídica de Contraloría otorgó al ministerio un plazo de 10 días hábiles administrativos para responder, contados desde la total tramitación del oficio, fechado el 18 de noviembre.

Los cuestionamientos al acuerdo con OpenAI

Según publicó Emol, entre los puntos que busca revisar el parlamentario están las competencias legales del Ministerio de Ciencia para suscribir este tipo de acuerdos, sus eventuales implicancias financieras y las condiciones bajo las cuales podrían concretarse futuras contrataciones.

Uno de los aspectos que más preocupa al diputado son las cláusulas de confidencialidad incluidas en el memorándum, considerando que se trata de un instrumento firmado entre un organismo público y una empresa privada extranjera.

"Nosotros hemos sido muy críticos respecto de la forma y el fondo del convenio que se ha firmado y, por lo tanto, me parece muy positivo que la Contraloría vaya a definir si la ministra actuó dentro de sus competencias y si tenía, particularmente, las facultades para firmar este tipo de convenios", señaló Araya.

El legislador también comentó que "hemos hecho muy presente que nos preocupan en extremo las cláusulas de confidencialidad, porque si se trata de entidades públicas firmando con empresas transnacionales de manera directa, sin mediar ningún proceso de contratación pública, lo menos que uno espera es que haya normas de transparencia".

Lincolao defendió el acuerdo con OpenAI

La solicitud de Contraloría se conoce luego de que la propia ministra abordara los cuestionamientos al convenio el jueves, tras reunirse con el biministro Claudio Alvarado.

En esa oportunidad, Lincolao explicó que el documento busca explorar oportunidades de colaboración en inteligencia artificial y descartó que corresponda a una licitación o una compra de servicios.

"Nosotros firmamos un acuerdo de diplomático científico tecnológico con OpenAI, así como lo estamos haciendo también con otras entidades para armar una estrategia sólida para Chile sobre cómo modernizar todo lo que tenemos, porque la tecnología está avanzando mucho", sostuvo.

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