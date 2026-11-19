19 nov. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

En la última parada de su gira por Asia, el Presidente José Antonio Kast hizo un llamado a empresarios japoneses a invertir en Chile y destacó las oportunidades de negocios que existen en sectores como la minería, la energía y la tecnología.

El mandatario encabezó un encuentro con líderes empresariales durante su visita oficial en Tokio, instancia en la que abordó la relación económica entre ambos países y las medidas que impulsa su Gobierno para facilitar la llegada de capitales extranjeros.

"Nosotros ponemos la materia prima, ustedes el capital"

Durante su intervención, Kast planteó que Chile busca avanzar hacia una etapa en la que no solo exporte sus recursos naturales, sino que también pueda procesarlos y generar productos con mayor valor agregado, junto con socios internacionales.

"Hoy no basta con extraer y exportar, queremos procesar, refinar y agregar valor en Chile con socios japoneses", sostuvo el Presidente, antes de resumir su propuesta con una invitación directa a los inversionistas: "Nosotros ponemos la materia prima, ustedes ponen el capital y juntos nos hacemos famosos".

El Mandatario destacó que Japón es actualmente el principal inversionista asiático en Chile y el cuarto socio comercial del país. Además, mencionó la presencia de empresas japonesas en áreas como la minería del cobre, las energías, las telecomunicaciones, la infraestructura, los servicios de agua y la salmonicultura.

Kast destaca medidas para destrabar inversiones

En su discurso, el Presidente también se refirió a las dificultades que enfrenta la inversión en Chile y reconoció que esta se encuentra "algo alicaída". En ese contexto, aseguró que su administración se propuso impulsar medidas para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos.

"Desde que comenzamos el Gobierno nos preocupamos de la inversión, que estaba, y está, algo alicaída aún en nuestra nación, y nos propusimos destrabar la inversión", afirmó.

Entre las iniciativas que mencionó, destacó una ley que, según explicó, busca recuperar la competitividad tributaria y garantizar invariabilidad de impuestos por 20 años para grandes inversiones. También apuntó a facilitar los procedimientos administrativos para evitar que los proyectos demoren cinco o diez años en concretarse y a modernizar el mercado de capitales.

La particular comparación entre los billetes de Chile y Japón que hizo Kast

Otro momento de su intervención estuvo marcado por una comparación entre los billetes de 10.000 yenes y 10.000 pesos chilenos. El Presidente utilizó las figuras que aparecen en ambos para establecer un paralelo entre la historia de los dos países.

En el caso de Japón, mencionó a Shibusawa Eiichi, empresario considerado una figura clave en el desarrollo económico de ese país, quien impulsó bancos, ferrocarriles y numerosas compañías.

Luego vinculó esa figura con Arturo Prat, presente en el billete chileno, y recordó su actuación durante el Combate Naval de Iquique, el 21 de mayo de 1879. Según relató, ambos personajes fueron contemporáneos y representaron distintas formas de servicio a sus respectivos países.

El Mandatario también recordó que existe un busto de Prat junto al del almirante japonés Togo en la Academia Naval de Japón, como una muestra del vínculo histórico entre ambas naciones.