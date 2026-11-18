18 nov. 2026 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast sostuvo este miércoles un almuerzo con la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, en el Hotel Indigo de la ciudad China de Shenzhen, en el marco de la Apec.

"Me reuní con Keiko Fujimori para profundizar las relaciones comerciales entre Chile y Perú y ampliar las oportunidades de inversión", señaló el mandatario.

Gabinete Binacional 2027 y prevención ante El Niño

"Abordamos la realización de un Gabinete Binacional en 2027 para avanzar en compromisos concretos, además de la cooperación frente al fenómeno de El Niño en prevención, alerta temprana y gestión de desastres", añadió.

"Queremos seguir trabajando juntos para proteger a nuestros ciudadanos y generar más oportunidades para ambos países", cerró el jefe de Estado.