18 nov. 2026 - 11:15 hrs.

Cota Castelblanco y Melina Noto mantienen una amistad que trascendió fuera de las cámaras, la cual es tan fuerte que la actriz recordó lo importante que fue la pareja de Pangal Andrade cuando se convirtió en madre.

"Ella fue clave en mi maternidad"

"Nos conocimos por unas amigas en común y desde el día uno que tuvimos una conexión más allá de lo laboral y del medio; como se dice, nos hicimos súper amigas", contó Castelblanco a Página 7 sobre su amistad con Meli.

Esta cercanía quedó de manifiesto cuando Cota se convirtió en madre de su hija Nicoleta, con quien Melina tuvo un noble gesto en sus primeros años.

"Ella fue clave en mi maternidad, me cuidaba la Nicoleta cuando Nico tenía un año, me la cuidaba para yo ir a hacerme las uñas, por ejemplo, y ella me la cuidaba", recordó con cariño la actriz.

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Ahora es Meli quien está viviendo la maternidad con su hija Alanna, algo para lo que, según Cota, tuvo bastante "práctica" gracias a Nicoleta.

"Practicó, sí, siempre muy buena tía, madrina, así que ahora también yo ser parte de su maternidad, de su vida, es increíble", dijo.

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Finalmente, Cota valoró el tipo de maternidad de Melina: "Yo la admiro muchísimo, siempre preocupada de su guagua. Estoy muy orgullosa de mi amiga".

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