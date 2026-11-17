17 nov. 2026 - 17:19 hrs.

Cony Capelli llamó la atención de sus seguidores en redes sociales al compartir una reflexión sobre la maternidad. Y es que el mensaje tenía una frase que no pasó desapercibida.

La exchica reality está esperando a su primera hija y decidió utilizar su cuenta de Instagram para expresar cómo ha enfrentado esta etapa.

Sin embargo, hubo una parte de su mensaje que concentró las miradas. "Menos mal que mi hija tiene a su madre", escribió, sin entregar mayores explicaciones del destinatario de sus palabras.

La frase abrió las especulaciones sobre una eventual indirecta al padre de la bebé, el fotógrafo Sebastián Daroch, de quien está distanciada desde hace varias semanas.

Pese a las interpretaciones, Capelli no mencionó directamente a ninguna persona.

"Menos mal que yo sí estaba preparada para este rol"

En la misma publicación, también destacó la manera en que ha asumido su embarazo y las decisiones que ha tomado durante estos meses.

"Menos mal que en todo este tiempo he sido la persona que he sido y he priorizado siempre con una actitud digna y madura mi maternidad", manifestó.

Luego reforzó su postura con otra declaración: "Me enorgullece ser quien soy y me descarto de absolutamente todo lo que pasa alrededor", expresó.

Finalmente, cerró con un mensaje dedicado a su futura hija: "Menos mal que yo sí estaba preparada para este rol y lo asumí desde el momento en el que dio positivo ese test. Te amo, hija".

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