17 nov. 2026 - 18:15 hrs.

La recordada exintegrante del programa juvenil Mekano, Ruth Gamarra, atraviesa un delicado panorama de salud que la mantuvo hospitalizada y enfocada en un lento proceso de recuperación.

La situación de la figura televisiva se tornó crítica por complicaciones médicas derivadas de intervenciones anteriores y problemas de necrosis en sus caderas producto de un tumor benigno.

Esta condición la obligó a someterse a cirugías de urgencia, enfrentando momentos de angustia y fuertes dolores que la dejaron temporalmente sin poder caminar con normalidad.

Tras permanecer internada, Gamarra reapareció en redes sociales bajo un estricto "modo recuperación" y contó detalles sobre cómo ha podido costear los gastos médicos.

El relato de Ruth Gamarra

La modelo paraguaya agradeció estar trabajando en una plataforma de contenido para adultos, lo que le permitió este último tiempo poder tener ingresos pese a las dificultades para moverse.

"Me ha salvado muchísimo, estoy muy agradecida. Al no poder caminar, es muy difícil continuar con mis ferias (de emprendedores)", contó, según La Cuarta.

Ruth Gamarra / Instagram

Acerca de su diagnóstico, manifestó que "se supone que el año que viene me tienen que sacar el tumor. Por este año, mi cuerpo pide descanso".

Agregó que "llevo muchos años sin poder caminar. Tengo toda la fe y confianza en Dios de que (2027) será un año bendecido".

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