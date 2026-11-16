"Pin Pon es un muñeco...": Protagonista de la nueva película de "Juegos del hambre" sorprende cantando icónico tema chileno

16 nov. 2026 - 16:30 hrs.

Una icónica canción infantil de origen chileno, pero que ha marcado a generaciones en Latinoamérica, protagonizó un inesperado momento durante la visita de la actriz Mckenna Grace a Ciudad de México.

La joven intérprete llegó a la capital azteca junto al elenco de su nueva película "Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha", como parte de las actividades de promoción de la cinta.

Durante su paso por la alfombra roja, le preguntaron sobre sus raíces latinas. Grace reveló que tiene ascendencia mexicana por parte de su abuela, quien emigró a Estados Unidos y vivió en Laredo, Texas.

"Pin Pon es un muñeco..."

Aunque reconoció que habla muy poco español, confesó que sí conocía canciones o frases en nuestro idioma.

Fue así que Grace se animó a cantar parte de "Pin Pon es un muñeco", famosa canción del programa de televisión infantil chileno "Pin Pon", transmitido en los años 60 y 70.

"Pin Pon es un muñeco, muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón", mencionó la intérprete en un modesto español.

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Pin Pon

Pin Pon era un muñeco interpretado por el actor Jorge Guerra, que enseñaba a los niños diversos hábitos, valores y principios, acompañados de melódicas canciones junto al pianista chileno Valentín Trujillo.

Uno de los temas más populares, sin duda, fue "Pin Pon es un muñeco". Con el pasar de los años, la letra se popularizó en toda América Latina, al punto que en muchos países desconocen que es chileno y se adjudican su origen.