Así quedó el auto de Frankie Muniz tras el violento choque en Daytona: Actor de "Malcolm" perdió el control durante entrenamiento

12 nov. 2026 - 11:54 hrs.

El protagonista de "Malcolm in the Middle", Frankie Muniz, protagonizó un preocupante accidente durante una sesión de entrenamientos en el Daytona International Speedway. Las imágenes del auto, trasladado sobre una grúa, muestran la magnitud del impacto.

En la fotografía se ve el Ford Mustang con el número 30 y la pintura alusiva a la Fuerza Aérea, con la leyenda "Honoring the Air Force" y el logo de Ford Racing en uno de sus costados.

El frente aparece hundido y deformado, y el techo y la zona del interior del auto lucen abiertos y retorcidos, con parte de la carrocería levantada.

El vehículo fue cargado en una plataforma de remolque, donde algunas personas se acercaron a observar y fotografiar los daños. La imagen deja en evidencia la violencia del choque, que contrasta con el estado de salud del actor.

Redes Sociales

Frankie Muniz recibió el alta hospitalaria

Según informó TMZ, el actor ya salió del hospital luego del accidente, ocurrido mientras se preparaba para el evento "Proud to Honor" de Ford, una cita especial en homenaje a los veteranos militares.

A través de un comunicado, Muniz lamentó quedar fuera de la actividad: "Estoy decepcionado por no poder participar en el evento Proud to Honor de Ford esta noche. Tenía muchas ganas de honrar el servicio de nuestros veteranos y competir contra estos otros increíbles pilotos".

A pesar del susto, el intérprete aseguró que se encuentra bien y atribuyó a su auto haberlo mantenido a salvo. "Me duele un poco, pero mi Mustang hizo su trabajo protegiéndome", dijo.

Muniz también agradeció a Ford Racing, al Daytona International Speedway, al personal del hospital y a todos quienes le enviaron oraciones y buenos deseos.