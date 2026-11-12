Ministra Rincón por reclamos de transportistas ante alza de los combustibles: "Los recursos no vienen del aire"

12 nov. 2026 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

En entrevista con Radio Infinita, la ministra de Energía, Ximena Rincón, se refirió en la mañana de este jueves al paro de camioneros debido al alza en el precio de los combustibles, manifestando que "los recursos no vienen del aire".

La secretaria de Estado indicó que "siempre he creído en el diálogo para abordar las diferencias. Creo que la movilización no nos ayuda mucho en resolver un problema que afecta a todos".

La comparación con Piñera y Boric

Rincón puntualizó en los aumentos que también les tocó vivir a los expresidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric durante sus gobiernos y destacó que "entre el 11 de marzo de 2018 y el 10 de marzo de 2022 el diésel tenía un costo de 627,91 pesos por litro. En el mismo periodo el Presidente Boric aumentó a 1.049,07 pesos por litro".

"En lo que va del presente Gobierno, con guerra de por medio, ha aumentado a 1.477 pesos. Tuvimos un alza similar entre Piñera 2 y Boric", sostuvo.

"Los recursos no vienen del aire"

Sobre las medidas de financiamiento para aminorar el aumento de los combustibles, la ministra señaló que "los recursos no vienen del aire, vienen de distintas fuentes".

"Lo que yo espero que ocurra es que todos pongamos de nuestra parte, que los transportistas en todos los niveles entiendan que aquí hay un esfuerzo importante que se está haciendo", añadió.

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