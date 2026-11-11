¿De cuánto es el impuesto específico a los combustibles? Esto podrían bajar las bencinas si se aprueba el proyecto para eliminarlo

11 nov. 2026 - 10:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un proyecto de reforma constitucional ingresado por los diputados René Alinco y Jaime Araya busca eliminar el impuesto específico que se aplica a los combustibles de uso vehicular. La iniciativa fue presentada en medio del paro de camioneros y de los cuestionamientos por el alza en los costos de operación del transporte de carga.

La propuesta apunta a suprimir tanto el componente base como el variable de este impuesto, que se aplica a las gasolinas, el petróleo diésel y el gas de uso vehicular. De aprobarse, podría traducirse en una rebaja en el precio de los combustibles.

¿Qué es el impuesto específico a los combustibles?

Cuando una persona carga bencina o diésel, el precio que paga no corresponde solamente al valor del combustible. También incluye impuestos, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Específico a los Combustibles (IEC).

Este último es un gravamen que se incorpora al precio de los combustibles y se suma al IVA. Además, tiene dos componentes que sirven para calcular su monto:

Componente base : Fijado por ley.

: Fijado por ley. Componente variable, que se ajusta a través del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para moderar las variaciones de precio.

¿Cuánto se paga actualmente de impuesto específico?

El impuesto específico no es igual para todos los combustibles, ya que el monto base establecido por ley es más alto para las bencinas de 93 y 97 octanos. Además, el gravamen puede variar semanalmente en torno al componente variable que se define por el MEPCO.

De acuerdo a los datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) actualizados a noviembre, este es el valor del impuesto específico para cada combustible:

Bencina de 93 octanos: $296 por litro.

$296 por litro. Bencina de 97 octanos: $200 por litro.

$200 por litro. Petróleo diésel: -$177 por litro.

-$177 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $32 por litro.

$32 por litro. Gas natural comprimido (GNC) de uso vehicular: $34 por metro cúbico.

En el caso del diésel, se obtiene un resultado negativo porque el componente variable del impuesto también es negativo y supera el monto del componente base. Esto genera un crédito fiscal que opera en la cadena de comercialización del combustible y ayuda a amortiguar su precio. Pero no significa que los conductores reciban directamente una rebaja de $177 por litro al cargar diésel.

En cambio, en el caso de las bencinas, el impuesto específico aumenta su valor considerablemente. Por ejemplo, al cargar 30 litros de bencina de 93 octanos, el impuesto específico equivale actualmente a cerca de $8.886.

Por lo tanto, si se aprobara la eliminación del gravamen y su efecto se traspasara completamente al precio de venta, la bencina de 93 octanos podría bajar alrededor de $296 por litro, mientras que la de 97 octanos lo haría en unos $200.

¿Qué propone el proyecto para eliminar este impuesto?

La iniciativa busca eliminar el impuesto específico a las gasolinas automotrices, el petróleo diésel, el gas licuado de petróleo y el gas natural comprimido destinados al consumo vehicular.

Sin embargo, el proyecto establece que el IVA y los demás tributos generales contemplados en la legislación vigente se mantendrían. Es decir, la propuesta no busca eliminar todos los impuestos que forman parte del precio de los combustibles.

Por ahora, se trata de una iniciativa que debe seguir su tramitación legislativa, por lo que el impuesto específico continúa vigente.

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