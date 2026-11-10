Colectiveros de Curacaví se suman a paro de transportistas en Ruta 68

10 nov. 2026 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de 20 colectiveros de Curacaví llegaron hasta el kilómetro 12 de la Ruta 68 para sumarse a la paralización de transportistas que se desarrolla en varios puntos del país en rechazo al alza de los combustibles.

Colectiveros se sumaron a paralización

Los vehículos se instalaron en la ruta en dirección a Valparaíso, donde también permanecen camioneros y operadores de grúas que participan de la movilización.

La presencia de los distintos gremios mantiene ocupadas dos pistas de circulación hacia la costa, dejando solo una habilitada para el tránsito vehicular.

En paralelo, también se han sumado camiones en la calzada que conduce hacia Santiago, mientras los dirigentes no descartan la llegada de más participantes durante la jornada siguiente.

Carabineros se mantiene desplegado en el sector para evitar el bloqueo total de la ruta. Aunque se registran interrupciones momentáneas cuando algunos camiones detienen su marcha para manifestar apoyo, el tránsito posteriormente se restablece.

Congestión vehicular en Ruta 68

La congestión vehicular se extiende desde el sector de Las Rejas, entre las comunas de Estación Central y Lo Prado, hasta el kilómetro 12, con aproximadamente un kilómetro de vehículos en dirección a Valparaíso.

En sentido hacia Santiago, en tanto, se registran cerca de 500 metros de camiones estacionados a un costado de la carretera, cuyos conductores también se han sumado a la movilización.

Desde Carabineros identifican este punto como uno de los más complejos de la paralización en la Región Metropolitana, debido a la congestión y a la reducción de pistas disponibles.

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