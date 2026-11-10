Walmart inaugura nuevo hipermercado Lider: Esta es su ubicación

10 nov. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo hipermercado llegó a la zona norte de la Región Metropolitana con una propuesta que busca ampliar las alternativas de compra de sus habitantes. Se trata del primer local de este formato que Walmart Chile inaugura en una comuna donde la compañía mantiene presencia desde hace dos décadas.

El recinto cuenta con una superficie de 4.400 m² y un surtido de más de 20.000 productos. Su oferta incluye alimentos, artículos para el hogar, librería, dormitorio y colchones, además de una cava de vinos, colecciones de licencias como Harry Potter y la propuesta de Perfumería del Futuro.

La apertura considera un equipo de 133 colaboradores y genera más de 150 empleos indirectos asociados a su operación. Además, el establecimiento cuenta con comercio electrónico desde el inicio de sus actividades, lo que permitirá fortalecer la atención de pedidos online y agilizar las entregas en el sector.

¿Dónde está ubicado el nuevo hipermercado Lider?

El nuevo supermercado se encuentra en el centro comercial Arauco Chicureo, en la comuna de Colina, y es el primer operador en abrir sus puertas en este recinto, cuya inauguración oficial está prevista para marzo de 2027.

“Estamos presentes en Colina desde hace 20 años y queremos seguir acompañando su desarrollo. Esta inauguración fortalece nuestro vínculo con la comuna y con las familias que viven en ella. Para nosotros, crecer también significa crear oportunidades para las personas: que puedan encontrar trabajo cerca de sus hogares, aprender y construir una carrera dentro de Walmart Chile”, señaló Annie Walker, CEO de Walmart Chile.

La tienda también incorpora servicios y otros comercios, entre ellos Farmacias Ahumada, Knop, Savory y una tienda de telefonía, con el objetivo de facilitar distintas compras en una misma visita.

“Con Lider Chicureo, los vecinos podrán encontrar cerca de casa un surtido más amplio, que combina alimentación con categorías como hogar, dormitorio y perfumería, siempre con nuestra propuesta de precios bajos todos los días. Además, la tienda fortalece nuestra capacidad para atender las compras online del sector y llegar más rápido a los hogares. Queremos que cada cliente pueda resolver sus compras de la manera que más le convenga, ahorrando tiempo y dinero”, destacó Nicolás Undurraga, gerente de la marca Lider.

Con esta inauguración, Walmart Chile suma cuatro establecimientos en la comuna y amplía una presencia que comenzó en 2006, con la apertura de Express de Lider Piedra Roja.