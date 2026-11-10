Perra se negó a separarse de un bebé y terminó alertando sobre una grave enfermedad

10 nov. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una inusual conducta de Saraya, una perra dóberman que vive con una familia en Reino Unido, terminó convirtiéndose en una señal de alerta para su dueña. La mascota no quería separarse de Alexander, un bebé de seis meses, y lloraba cada vez que intentaban alejarla del pequeño.

Su madre, Kim Reynolds, de 41 años, no entendía el comportamiento del animal aquella mañana. Sin embargo, horas más tarde, el menor comenzó a mostrarse inquieto y decaído, por lo que decidió trasladarlo de urgencia al Hospital Royal Bournemouth.

El diagnóstico que recibió el bebé tras llegar al hospital

Durante la evaluación médica, los especialistas detectaron que Alexander tenía una frecuencia cardíaca de 280 pulsaciones por minuto, un ritmo considerado peligrosamente alto.

Dos días después, el pequeño recibió el diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-White, una condición que puede provocar episodios de taquicardia. El equipo médico intentó distintas alternativas para controlar sus pulsaciones y finalmente logró estabilizarlas mediante la administración de un medicamento.

La familia permaneció dos noches en el área de pediatría, mientras los profesionales monitoreaban al bebé y realizaban distintos exámenes.

La advertencia que puede dar una mascota

Según explicó Vassilios Bezzerides, cardiólogo del Hospital Infantil de Boston, al medio The Washington Post, los síntomas de la taquicardia supraventricular (TSV) pueden ser difíciles de identificar en los bebés durante varios días, lo que representa un riesgo para su salud.

"Es como correr una maratón lo más rápido posible sin parar nunca", explicó el especialista, al referirse al esfuerzo que debe realizar el corazón cuando mantiene una frecuencia cardíaca elevada durante un periodo prolongado.

El médico también relató que ha conocido otros casos en los que las mascotas parecen advertir que algo no está bien con un integrante de la familia.

"Tengo un par de pacientes a los que les ha pasado esto. Algo no anda bien, el perro de la familia se da cuenta de algo", comentó.

De todas formas, el especialista destacó que la taquicardia supraventricular tiene tratamiento y que, una vez identificada, es posible controlar el problema y permitir que el corazón recupere su funcionamiento normal.

Kim Reynolds

La reacción de la madre tras la recuperación de su hijo

Kim Reynolds aseguró estar agradecida por la insistencia de Saraya, ya que considera que su comportamiento fue una señal que no pasó por alto.

La mujer incluso reconoció que no sabe si habría llevado a Alexander al hospital de no haber sido por la actitud inusual de la perra.

"Ni siquiera se me había ocurrido que pudiera tener un problema cardíaco", afirmó.