Argentina evaluaría interceptar buque chileno que viajará a las islas Malvinas

28 oct. 2026 - 10:55 hrs.

¿Qué pasó?

Argentina evaluaría detener, escoltar y aplicar multas al buque mercante chileno Danstar durante su próximo viaje hacia las islas Malvinas, en medio de las tensiones por la nueva ruta comercial que busca conectar Punta Arenas con el archipiélago del Atlántico Sur. La información fue publicada por El Mostrador.

La embarcación, operada por la naviera Easter Island, tiene 72 metros de eslora y contempla realizar una travesía de aproximadamente 900 kilómetros desde Punta Arenas hasta Puerto Stanley, también conocido como Puerto Argentino. El recorrido se efectuaría a través del estrecho de Magallanes y tendría una duración estimada de dos días y medio.

Entre los productos que transportaría el buque se encuentran frutas, lácteos, madera, cemento, gas licuado y maquinaria pesada. La puesta en marcha de esta conexión marítima está prevista para fines de 2026, aunque todavía no existe una fecha definitiva para su zarpe.

La ruta marítima que genera preocupación en Argentina

Según los antecedentes citados, en Argentina existiría preocupación por el posible aporte de esta ruta al abastecimiento del proyecto de explotación de hidrocarburos Sea Lion, ubicado en la zona norte de las islas, cuya soberanía es disputada por Argentina y Reino Unido.

El escenario también abre interrogantes sobre una posible respuesta de Chile. De acuerdo con los antecedentes publicados, no se descartaría que la Armada chilena escolte al Danstar para resguardar su navegación, aunque hasta ahora no se ha confirmado una decisión operativa en ese sentido.

Como antecedente, en abril de 2024, un guardacostas argentino interceptó al remolcador chileno Beagle, de la empresa Ultramar, cuando trasladaba un pesquero taiwanés desde las islas Malvinas hacia Montevideo. El episodio ocurrió en aguas internacionales y motivó un reclamo de Chile.