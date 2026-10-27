Británico publicaba anuncios en Internet para que otros hombres abusaran de su drogada esposa

27 oct. 2026 - 18:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre británico publicó anuncios en Internet durante años para que desconocidos mantuvieran relaciones sexuales con su entonces esposa, mientras ella se encontraba inconsciente, informó el martes la fiscalía ante un tribunal del Reino Unido.

A inicios de este año, Philip Young se declaró culpable de múltiples delitos sexuales cometidos contra quien entonces era su esposa, que decidió renunciar a su derecho al anonimato. Entre los delitos se cuentan violación, voyerismo y administración de una sustancia con la intención de aturdir o someter.

La concientización sobre este tipo de delitos ha aumentado tras el mediático juicio de 2024 en Francia contra Dominique Pelicot por drogar durante años a su entonces esposa, Gisèle, y permitir que decenas de hombres la violaran mientras estaba inconsciente.

¿Qué se sabe del caso?

Cuatro hombres, de entre 32 y 62 años, están siendo juzgados en un tribunal del sur de Inglaterra tras negar los delitos sexuales que, presuntamente, cometieron junto con el marido de la mujer entre 2016 y 2023.

"El señor Young había publicado anuncios sobre ella en Craigslist, Grindr y páginas web de intercambio de parejas. Buscaba a desconocidos que fueran a acostarse con su esposa", declaró la fiscal Sarah Jones ante el Tribunal de la Corona de Winchester.

Young presentaba la propuesta como una "práctica sexual fetichista" de su esposa y parecía sugerir que ella estaría "en un estado en el que cualquiera que respondiera al anuncio podría hacerle cualquier cosa, y ella no sería consciente de ello o sería incapaz de recordarlo", afirmó Jones.

Desde 2015, Young había intentado conseguir drogas para inducir a su esposa "un sueño profundo en el que estuviera desorientada, no fuera consciente de lo que la rodeaba y probablemente no pudiera recordar lo sucedido". La policía comenzó a investigar el caso después de detectar que Philip Young subiera imágenes de contenido extremo a internet, explicó la fiscal Jones.

Posteriormente, al registrar su propiedad y examinar sus dispositivos electrónicos, la policía encontró vídeos de Joanne Young inmovilizada en una cama "mientras otros hombres mantenían relaciones sexuales con ella". Según Jones, tres de los acusados aparecen en esas grabaciones.

¿Quiénes son los acusados?

Además de los cuatro hombres mencionados, Young, de 50 años, fue concejal del Partido Conservador y se declaró culpable en enero de 48 cargos, entre ellos 11 delitos de violación y 11 de administración de sustancias con intención de aturdir o someter.

Un sexto acusado, de 47 años, también había admitido previamente su culpabilidad por violación y agresión sexual relacionadas con este caso. Tanto este hombre como Young recibirán sus sentencias al término del juicio.

Actualmente, hay varios casos de presuntas agresiones sexuales facilitadas por drogas ante los tribunales del Reino Unido.