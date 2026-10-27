Feria Laboral INACAP-CPC 2026 ofrecerá miles de empleos en todo Chile: Revisa cuándo y cómo postular

27 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Una nueva oportunidad para quienes buscan trabajo se realizará en noviembre, con una feria laboral que reunirá a empresas de distintos rubros y ofrecerá miles de vacantes en todo Chile.

Se trata de la Feria Laboral INACAP-CPC 2026, iniciativa que se desarrollará entre el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre, con actividades digitales y jornadas presenciales en las sedes de INACAP de las 16 regiones del país.

De acuerdo con los organizadores, más de 800 empresas ya han confirmado su participación y se han publicado más de 11 mil puestos de trabajo. La convocatoria será gratuita y estará abierta a toda la comunidad, en un contexto marcado por los desafíos del mercado laboral chileno.

¿Cuándo se realizará la Feria Laboral INACAP-CPC 2026?

La feria contará con dos modalidades para facilitar el acceso a las ofertas laborales.

Online: desde el 9 hasta el 13 de noviembre , a través de la plataforma digital de la feria.

, a través de la plataforma digital de la feria. Presencial: los días 10 y 11 de noviembre, entre las 09:00 y las 16:00 horas, en las sedes de INACAP de las 16 regiones del país.

En la Región Metropolitana, la actividad presencial se desarrollará en la sede Santiago Sur de INACAP, ubicada en avenida Vicuña Mackenna 3864, en la comuna de Macul.

¿Cómo inscribirse y postular a las ofertas laborales?

Las personas interesadas deben registrarse gratuitamente en la plataforma oficial de la feria, donde podrán crear un perfil para acceder a las vacantes disponibles.

Para participar, deben ingresar al siguiente link (pincha aquí) completar el registro y preparar sus antecedentes para postular a los puestos de trabajo.

Las postulaciones a las ofertas estarán disponibles a partir del 9 de noviembre. En tanto, quienes ya tengan una cuenta en Emplea X Chile podrán ingresar utilizando las mismas credenciales.

Más de 800 empresas ya confirmaron su participación

Según informaron INACAP y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la feria ya cuenta con más de 800 empresas confirmadas.

La edición de 2025 reunió a más de 1.200 empresas y ofreció más de 25 mil vacantes, cifras que reflejan la magnitud que ha alcanzado esta iniciativa.

La actividad también será el principal hito de la Cruzada X el Empleo, impulsada por INACAP, la CPC y Empresas X Chile, que busca promover nuevas contrataciones formales. De acuerdo con los organizadores, esta iniciativa ha conseguido más de 3.000 contrataciones y tiene como meta alcanzar las 20 mil.

¿Por qué se realiza la feria laboral?

La convocatoria se desarrolla en un escenario complejo para el empleo en Chile. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) citadas por los organizadores, la tasa de desocupación llegó al 9,6% durante el trimestre junio-agosto de 2026, lo que representó un aumento de un punto porcentual respecto del mismo período del año anterior.

Frente a este panorama, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, destacó la importancia de vincular la formación de las personas con las necesidades de las empresas y las actividades productivas de cada región.

Por su parte, el rector de INACAP, Lucas Palacios, sostuvo que las instituciones educativas tienen un rol relevante en el apoyo a quienes buscan empleo, tanto mediante la formación de competencias como a través de iniciativas que faciliten el acceso a nuevas oportunidades laborales.