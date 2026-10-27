Tribunal confirma acuerdo reparatorio entre Fran Maira y familia de motociclista lesionado: Pagará $60 millones en tres cuotas

27 oct. 2026 - 19:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se llevó a cabo la audiencia para ratificar el acuerdo reparatorio entre la defensa de Fran Maira y la familia del motociclista que resultó con graves lesiones tras ser chocado por la cantante.

El accidente automovilístico ocurrió en febrero de este año en Lo Barnechea y la víctima, un ciudadano colombiano llamado Mayerson Zapata, debió permanecer varias semanas internado.

La semana pasada se reveló que ambas partes habían llegado a un acuerdo reparatorio: una indemnización mediante compensación económica por el daño causado.

En esa oportunidad, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para este martes la audiencia en la que se materializaría la medida. Y así fue: se confirmó un pago de $60 millones en tres cuotas a la víctima.

Arraigo nacional

En la instancia previa, se discutió el alzamiento del arraigo nacional que pesaba sobre la cantante, ya que necesitaba salir del país por motivos laborales.

En ese contexto, el tribunal decidió levantar la medida cautelar tras considerar los antecedentes expuestos, el respeto al proceso y el reciente acuerdo.

"Estamos conformes con la decisión del tribunal de suspender las medidas cautelares, reconociendo la permanente disposición de Francisca a colaborar con el proceso", señaló en aquella oportunidad el abogado Gabriel Silva-Riesco, según consignó La Tercera.

Otro de sus abogados, Pablo Araya Zacarías, comentó al citado medio que "el acuerdo alcanzado (...) da cuenta de que Francisca siempre estuvo atenta a cómo fue evolucionando su salud y preocupada de resarcir el daño generado".