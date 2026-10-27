¿Qué hacer ante un tornado? Las recomendaciones clave para protegerte en una emergencia

27 oct. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Los tornados son fenómenos meteorológicos que se desarrollan en zonas específicas durante tormentas de gran intensidad y pueden generar vientos capaces de levantar objetos, dañar viviendas y derribar estructuras. Aunque su ocurrencia en Chile no es habitual, existen antecedentes de episodios destructivos que han dejado personas fallecidas y cientos de heridos.

Ante el riesgo de que se produzca uno de estos eventos, es fundamental reconocer las señales de alerta y saber cómo actuar para reducir la posibilidad de lesiones. Las recomendaciones también consideran las trombas marinas, fenómenos similares a los tornados, pero que se forman sobre el agua y que pueden desplazarse hacia sectores costeros.

Según las recomendaciones de seguridad de las autoridades, buscar refugio en una estructura sólida, mantenerse alejado de las ventanas y proteger la cabeza y el cuello son algunas de las principales medidas que se deben adoptar frente a un tornado.

¿Cómo reconocer las señales de un tornado?

Antes de que se produzca un tornado, pueden aparecer algunas señales que advierten sobre la posibilidad de un fenómeno meteorológico peligroso.

Entre los principales indicios se encuentran:

Pronósticos de tormentas eléctricas, fuertes vientos o granizos.

Una nube grande, oscura y rotatoria , de la que puede desprenderse una formación en forma de embudo.

, de la que puede desprenderse una formación en forma de embudo. Un ruido intenso, similar al de un tren de carga o varios camiones acercándose.

o varios camiones acercándose. Un remolino de objetos levantados por el viento, incluso cuando no se observa una nube en forma de embudo.

Ante estas señales, es importante mantenerse atento a la información meteorológica y seguir las instrucciones de las autoridades.

¿Qué hacer si un tornado amenaza tu vivienda?

Si un tornado se aproxima y estás dentro de una casa o edificio, la principal recomendación es buscar refugio en el nivel más bajo de la construcción y alejarse de las zonas expuestas.

Las medidas recomendadas son:

Dirigirse al subterráneo o sótano , si existe. Es uno de los lugares más seguros para refugiarse.

, si existe. Es uno de los lugares más seguros para refugiarse. Si no hay subterráneo, ubicarse en una habitación interior del nivel más bajo, como un baño, un clóset o un espacio bajo la escalera.

Alejarse de ventanas, tragaluces, puertas y paredes exteriores.

Evitar gimnasios, galpones y otras estructuras con techos amplios y ligeros, que pueden ser vulnerables a los fuertes vientos.

¿Qué hacer si te sorprende un tornado en la calle?

Si estás al aire libre y no tienes acceso a un edificio seguro, debes buscar una zona baja del terreno y proteger las partes más vulnerables del cuerpo.

Las recomendaciones son las siguientes:

Si no encuentras un refugio, recuéstate en el suelo , idealmente dentro de una zanja o depresión del terreno.

, idealmente dentro de una zanja o depresión del terreno. Cubre la cabeza y el cuello para reducir el riesgo de lesiones por objetos que puedan salir proyectados.

para reducir el riesgo de lesiones por objetos que puedan salir proyectados. Aléjate de carteles publicitarios, estructuras inestables y tendidos eléctricos que puedan caer o ser arrastrados por el viento.

Si estás en un vehículo y observas un tornado cerca, intenta alejarte del fenómeno y busca un refugio seguro. No intentes anticipar su trayectoria, ya que su desplazamiento puede ser incierto.

¿Qué hacer ante una tromba marina en la costa?

Las trombas marinas son fenómenos que se forman sobre el agua y que, en determinadas circunstancias, pueden alcanzar tierra y provocar daños en sectores costeros.

Si observas una tromba marina desde la playa o el borde costero, la recomendación es alejarte del lugar y buscar refugio, debido a que el fenómeno podría desplazarse hacia la costa.

En el caso de quienes llevan a cabo actividades marítimas, las medidas de seguridad incluyen:

Si estás navegando, dirige la embarcación en sentido contrario al fenómeno para alejarte de él.

Suspender las actividades de buceo, pesca y maniobras , y trasladar al personal a una zona segura con sus chalecos salvavidas puestos.

, y trasladar al personal a una zona segura con sus chalecos salvavidas puestos. En los puertos, suspender las operaciones de transferencia de carga o combustibles y retirar al personal hacia las zonas de seguridad.

de transferencia de carga o combustibles y retirar al personal hacia las zonas de seguridad. Informar la ocurrencia del fenómeno al número 137 de Emergencias Marítimas, cuando corresponda.

Antes de retomar las actividades, se debe verificar el estado de la infraestructura y el funcionamiento de los equipos para prevenir accidentes.

¿Qué hacer después de un tornado?

Aunque el fenómeno haya pasado, los riesgos pueden mantenerse debido a los daños provocados por el viento y la presencia de escombros.

Por eso, las autoridades recomiendan:

Caminar con precaución ante la presencia de vidrios rotos , clavos y otros objetos que puedan provocar lesiones.

, clavos y otros objetos que puedan provocar lesiones. Mantenerse alejado de cables eléctricos caídos y no tocar estructuras dañadas.

y no tocar estructuras dañadas. Evitar ingresar a edificios que presenten daños que puedan comprometer su estabilidad.

Avisar a los servicios de emergencia si hay personas heridas o atrapadas.

En caso de emergencia, puedes comunicarte con los siguientes números:

131: SAMU.

SAMU. 132: Bomberos.

Bomberos. 133: Carabineros.

Carabineros. 137: Emergencias marítimas, ante situaciones que correspondan al ámbito marítimo.

Tornados en Chile: un fenómeno poco frecuente, pero con antecedentes destructivos

Aunque los tornados no son habituales en Chile, existen registros históricos de estos fenómenos desde el siglo XVII. Según los antecedentes recopilados por las autoridades, su ocurrencia se ha concentrado principalmente entre las regiones del Maule y Los Lagos.

Entre los episodios más graves figuran el tornado del 27 de mayo de 1934 en Concepción, que dejó 27 personas fallecidas y 500 heridas, y los eventos del 31 de mayo de 2019 en Talcahuano y Los Ángeles, en la región del Biobío, que provocaron una muerte y decenas de personas lesionadas.

Estos antecedentes refuerzan la importancia de conocer las medidas de prevención y actuar oportunamente frente a las señales de alerta, especialmente durante episodios de tormentas intensas.

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