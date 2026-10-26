"Era pedir a Dios que parara. Lo único": vecina de Requínoa relata los minutos de terror cuando el tornado EF2 golpeó Villa Jardín

26 oct. 2026 - 19:46 hrs.

Los vecinos de Villa Jardín, en Requínoa, Región de O'Higgins, pasaron la tarde de este lunes 26 de octubre de 2026 retirando escombros con sus propias manos. A pocas horas del paso de un tornado por el sector, la prioridad era una sola: volver a poner techo sobre sus casas antes de que llegue la lluvia anunciada para la noche.

El punto más golpeado fue la intersección de las calles Las Dalias con Las Orquídeas. Allí, el equipo de Meganoticias encontró viviendas sin techumbre, postes del tendido eléctrico casi en el suelo y vehículos dañados por la caída de árboles y ramas de gran tamaño.

Entre quienes presenciaron el fenómeno está Angélica, vecina del sector, que vio todo desde su negocio. Su casa se salvó, pero la de sus familiares no corrió la misma suerte.

"Fue terrible": así vivió el tornado una vecina de Villa Jardín

"Yo cuando lo vi, hasta un perro se voló. O sea, fue tremendo", relató Angélica a Meganoticias, todavía impactada por lo que había visto pocas horas antes.

Según su testimonio, el tornado avanzó desde las afueras del sector y se intensificó justo al llegar a la villa. "Agarró fuerza aquí justo en la villa, voló techos, los autos se movían, caía todo", describió.

Cuando se le preguntó cuánto duró, calculó que fueron unos 15 minutos o más, aunque aclaró que el fenómeno "empezó despacio y ya después agarró fuerza". Se trata de su percepción del momento: los tornados suelen afectar un punto específico durante lapsos breves, pero la sensación de quienes lo viven de cerca suele ser mucho más extensa. La vecina dijo tener videos del momento.

Sobre lo que hicieron sus familiares dentro de la casa mientras el viento arrancaba el techo, fue directa: "Resguardarse, no quedaba de otra". Ella, en tanto, solo atinó a mirar desde su local. "Era pedir a Dios que parara. Lo único", recordó.

Cerca de 70 viviendas con daños y ningún herido reportado

De acuerdo con lo informado por autoridades en terreno a Meganoticias, son alrededor de 70 las viviendas con distintos niveles de daño en el sector. El primer balance difundido durante la tarde hablaba de más de 20 viviendas afectadas y 22 postes derribados, cifra que fue aumentando a medida que avanzaba el catastro municipal.

Hasta el cierre de esta nota no se registraban personas lesionadas. "Por lo que yo tengo entendido, no hubo daño en ese sentido de personas", confirmó Angélica, quien dijo que sus familiares y vecinos cercanos se encontraban bien.

Además de las casas de Villa Jardín, el fenómeno provocó daños en el sector Los Perales y en el Colegio Tricahue. Allí, según confirmó el alcalde Waldo Valdivia, el viento destruyó por completo el gimnasio y dañó techumbres y ventanas. El jefe comunal precisó que no hubo estudiantes lesionados en el establecimiento.

Un tornado EF2, con vientos de hasta 218 km/h

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) clasificó preliminarmente el fenómeno como un tornado EF2 en la escala Fujita mejorada (Enhanced Fujita Scale, el estándar internacional que mide la intensidad de los tornados según los daños que provocan). Esta categoría se asocia a vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora, con capacidad para arrancar techos completos, derribar árboles y mover vehículos. tornado-requinoa-villa-jardin-testimonio-vecina-26-10-2026

Tras la clasificación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Requínoa.

El evento se suma a otro registrado apenas cinco días antes en la región del Maule: el miércoles 21 de octubre, un tornado de categoría EF0 dejó cerca de 10 viviendas afectadas en Retiro, en medio del sistema frontal que ha golpeado a la zona centro-sur del país.

Planchas antes de la lluvia y resguardo para evitar saqueos

Durante la tarde, representantes de Senapred y de la Municipalidad de Requínoa se reunieron en el mismo sector afectado para coordinar las primeras medidas. La más urgente apunta a la lluvia pronosticada para las próximas horas: se entregarán cerca de 10 planchas por vivienda afectada para que las familias puedan reparar sus techos antes de que comiencen las precipitaciones.

Las autoridades también anticiparon la llegada de personal militar para resguardar Villa Jardín durante la noche, con el objetivo de evitar que las viviendas dañadas sean blanco de saqueos.

Mientras tanto, los propios vecinos se organizaron para retirar escombros, despejar las calles y reparar como pudieran lo que quedó en pie. Funcionarios municipales recorrían el sector registrando los daños casa por casa, un paso previo para canalizar la ayuda estatal.

"Esperemos que luego llegue toda la ayuda"

Angélica contó que vio a equipos de la municipalidad tomando fotografías de la destrucción, y que la expectativa en la villa es que el apoyo llegue rápido. "Esperemos que luego llegue toda la ayuda", dijo.

Al caer la tarde, en la esquina de Las Dalias con Las Orquídeas el ruido de los martillos reemplazaba al del viento. Para los vecinos de Villa Jardín, los minutos que duró el tornado se sintieron eternos, y la noche que viene, con lluvia en el