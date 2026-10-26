Alerta SAE: Senapred llama a evitar cursos de agua y pendientes en Lo Barnechea y Las Condes

26 oct. 2026 - 19:56 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó este lunes la Alerta SAE y llamó a evitar cursos de agua y pendientes en las comunas de Lo Barnechea y Las Condes, ante la activación de quebradas.

El organismo anteriormente decretó Alerta Roja para 10 comunas de la Región Metropolitana por "remoción en masa".

"Mantente informado a través de los canales oficiales y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta en terreno", destacó Senapred.

Acumulación de agua en Las Condes

Debido a la acumulación de agua en sectores de Las Condes, la municipalidad hizo un llamado a evitar "desplazamientos innecesarios" y seguir "las indicaciones de los equipos de Tránsito y Seguridad en terreno".

Más temprano, usuarios de redes sociales reportaron la caída de granizos en varios puntos de esa comuna, como también intensos chubascos.

La situación se ha repetido también en La Reina, donde hay sectores con acumulación de agua producto de las lluvias.

Por riesgo de remoción en masa, Senapred declaró Alerta Roja en las siguientes comunas:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

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