Delegada presidencial de O'Higgins confirma al menos 25 viviendas afectadas por tornado: Un colegio sufrió severos daños

26 oct. 2026 - 19:08 hrs.

¿Qué pasó?

La delegada presidencial de la región de O'Higgins, Susana Pinto, conversó durante la tarde de este lunes con Meganoticias Ahora para entregar un reporte oficial de lo ocurrido con un tornado que azotó a la comuna de Requínoa.

La autoridad destacó que por ahora no se tienen que lamentar víctimas fatales por este evento, pero que sí hay muchas personas que tuvieron problemas en sus hogares.

¿Qué dijo la delegada presidencial?

La delegada comentó que "el nivel de afectación son de alrededor de 25 viviendas. Tenemos voladuras de techos importantes".

"Tenemos 8.045 clientes sin suministro eléctrico y hemos perdido la conectividad de internet en varios sectores", sostuvo.

Más tarde comentó que "se nos ha informado desde EFE Central que se interrumpió el servicio de trenes hacia San Fernando y de regreso de San Fernando hacia Rancagua también".

Finalmente remarcó que "tuvimos un informe preliminar desde el Cesfam de la comuna y los servicios que están entregando reportes y hasta el minuto no hay ninguna persona afectada en términos de salud".

Por otra parte, la delegada hizo hincapié en lo ocurrido en un colegio afectado por el tornado, indicando que "las imágenes son bastante evidentes del daño. Sin embargo, no había estudiantes a esa hora y se estaba retirando el personal de educación".

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