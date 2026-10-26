Alerta por tormentas eléctricas entre la RM y Biobío: Estas son las recomendaciones entregadas por Senapred

26 oct. 2026 - 17:42 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por probables tormentas eléctricas desde la Región Metropolitana hasta la del Biobío entre la tarde y noche de este lunes 26 de octubre.

En medio de este anuncio, en la tarde de la presente jornada comenzaron a registrarse precipitaciones, truenos y granizos en diversos sectores de la capital.

Más temprano, en algunas ciudades de las regiones de O'Higgins y el Maule se registraron granizadas y rachas de viento, las que quedaron en evidencia en registros enviados por la comunidad de Megatiempo.

¿Cuáles son las recomendaciones ante las tormentas eléctricas?

La Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregó una serie de recomendaciones ante la alerta por tormentas eléctricas emitida por la DMC.

Si te encuentras en el exterior, busca refugio en una edificación sólida.

Evita acercarte a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados, mástiles, líneas eléctricas o de telefonía.

Nunca te refugies debajo de un árbol, un poste o una antena debido al peligro de caída de un rayo.

Si te encuentras dentro de un vehículo, permanece dentro de él con el motor apagado y las ventanas cerradas.

Por último, la autoridad hizo un llamado a mantenerse atento a las condiciones meteorológicas y revisar los canales oficiales.

Todo sobre Megatiempo