Las primeras imágenes tras el paso del tornado en la región de O'Higgins: postes doblados, árboles caídos y congestión en la ruta

26 oct. 2026 - 18:24 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este lunes se registró un tornado categoría EF2, según la Dirección Meteorológica de Chile, en la región de O’Higgins, fenómeno que afectó directamente a la comuna de Requínoa. Las primeras imágenes captadas en la zona muestran el impacto del viento y los graves estragos que provocó la columna de aire a su paso por sectores poblados y rutas del sector.

Un usuario de la comunidad de Megatiempo compartió un registro audiovisual grabado inmediatamente después del fenómeno, dando cuenta del impacto directo que tuvo en la zona. "Dejó la escoba en el sector de Santa Amalia en Requínoa", relató el testigo mientras registraba los daños a su alrededor.

Daños en infraestructura y un colegio afectado

En las imágenes grabadas por el vecino se aprecia el nivel de destrucción en las estructuras del sector, con especial afectación en el tendido eléctrico y establecimientos locales. "Postes chuecos, no quebrados, chuecos. Esto es Santa Amalia, Requínoa", detalló en el video.

El registro muestra además graves consecuencias en un centro educacional del lugar y en los suministros básicos. "El colegio se vio afectado, poste en el suelo. A la derecha se ve otro poste chueco, los quebró en muchos pedazos", agregó el habitante del sector, asegurando que la fuerza del viento "atravesó el colegio", además de derribar señaléticas de tránsito y levantar planchas de zinc desde los techos.

Caos vial y congestión en la ruta

La fuerza de la columna de aire no solo golpeó a las estructuras fijas, sino que también interrumpió el tránsito vehicular en las vías. En una de las tomas se observa un contenedor desplazado hasta quedar al costado de la ruta, obstaculizando el paso de los automóviles.

Producto del bloqueo de las calzadas y la presencia de escombros de gran tamaño desparramados por el viento, se generó una congestión vehicular, obligando a los conductores a reducir su marcha a la espera de los trabajos de despeje y la evaluación oficial de los daños.