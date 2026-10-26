Se registra formación tornádica en Requínoa: Videos dan cuenta del fenómeno

26 oct. 2026 - 17:49 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, en medio de la "inestabilidad atmosférica" que se pronosticó en la zona centro y centro sur del país, se ha registrado una formación tornádica en la región de O'Higgins.

De acuerdo a diversos videos, el fenómeno se habría formado en la comuna de Requínoa, avanzando cerca de zonas pobladas.

Distintos videos de personas en el lugar muestran la formación tornádica desde su origen hasta convertirse en un enorme embudo cubierto de tierra.

De momento, se desconoce el nivel de afectación en la zona.

Revisa videos del tornado

"Es actividad tornádica"

Según el meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, se trata "abiertamente de un tornado, porque se ve el embudo en la base superior en color gris, y posteriormente abajo se ve cómo se están levantando los escombros".

"Independiente de su clasificación específica, es actividad tornádica, y se ve el embudo bastante robusto, bastante macizo, en la base de la nubosidad", agregó el experto.