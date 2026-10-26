Se esperan granizos y fuertes vientos: Emiten alerta por tormentas eléctricas en la RM y otras cuatro regiones de Chile

26 oct. 2026 - 15:48 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por una alta probabilidad de tormentas eléctricas, las cuales se desarrollarán desde la tarde hasta la noche de este lunes 26 de octubre en cinco regiones del país.

El fenómeno estará acompañado de precipitaciones aisladas, eventual caída de granizos y fuertes rachas de viento locales.

De acuerdo con el informe oficial del organismo, la condición climática está asociada a la presencia de una inestabilidad atmosférica, afectando transversalmente a las siguientes regiones y zonas geográficas:

¿Qué precauciones se deben tomar?

Las autoridades llaman a la población a tomar precauciones ante el riesgo asociado a los vientos locales de alta intensidad, que podrían generar desprendimientos de ramas o afectación en techumbres, así como a la posible caída de granizos en sectores precordilleranos y valles.

Ante este panorama, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) recomienda mantener la precaución en las vías públicas, evitar permanecer en espacios abiertos o bajo árboles de gran tamaño durante las descargas eléctricas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.

Asimismo, se insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales meteorológicos y locales.

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