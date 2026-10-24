La Reina presenta plan de evacuación ante aluviones con alerta por SMS

24 oct. 2026 - 18:48 hrs.

¿Qué pasó?

Anticipar una emergencia y entregar a los vecinos el tiempo necesario para abandonar las zonas de peligro es el principal objetivo de la nueva estrategia de evacuación presentada este sábado 24 de octubre por la Municipalidad de La Reina, en respuesta a los riesgos de aluviones que enfrenta la comuna precordillerana.

La iniciativa surge en un contexto de preocupación por los recientes sistemas frontales que han afectado a la zona central del país y por el desborde de Quebrada Honda, en Las Condes, que volvió a poner en discusión las medidas de prevención frente a fenómenos de remoción en masa.

El plan, desarrollado por la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres y Emergencias del municipio, considera rutas de evacuación, monitoreo permanente de los flujos de agua, señaléticas de seguridad y un sistema de mensajería para informar oportunamente a la población.

La estrategia se concentra especialmente en los sectores afectados por el aluvión de 1993, una de las emergencias más graves registradas en la comuna, e incorpora dos planos de evacuación que identifican vías de salida hacia zonas seguras, entre ellas las avenidas Francisco Bilbao y Fernando Castillo Velasco.

El alcalde José Manuel Palacios explicó que la experiencia de aquella catástrofe permitió identificar áreas de mayor exposición y desarrollar mecanismos de respuesta frente a eventuales emergencias.

“Nosotros sabemos que esta es una zona expuesta. En el año 1993 tuvimos un aluvión bastante importante que afectó a un porcentaje significativo de la población de nuestra comuna y en base a eso elaboramos con nuestros geógrafos un plan que nos permite poder entregarle información en tiempo oportuno, para que ellos puedan desplazarse a zonas seguras dentro de la comuna", mencionó el jefe comunal.

“Hemos hecho una alianza estratégica con una empresa local, de la comuna La Reina, que nos permite poder ir monitoreando los flujos de agua permanentemente”, agregó.

Alertas tempranas y rutas de evacuación

Entre las medidas implementadas destaca la instalación de siete señaléticas informativas en puntos estratégicos cercanos a las quebradas y a los sectores definidos como zonas de seguridad.

Estos dispositivos buscan orientar a los residentes sobre las vías de evacuación disponibles y facilitar su desplazamiento ante una eventual emergencia.

A estas acciones se suma un sistema de mensajería SMS, utilizado durante el reciente sistema frontal, que permite enviar información preventiva directamente a los teléfonos celulares de los vecinos.

El mecanismo forma parte de una estrategia que busca proporcionar un margen aproximado de 30 minutos para reaccionar ante un eventual aluvión, aunque su efectividad dependerá de las condiciones en que se desarrolle la emergencia.