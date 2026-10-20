"Tenemos datos permamentes": Biministro De Grange explica cómo monitorean las quebradas con sensores en medio del sistema frontal

20 oct. 2026 - 21:51 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del sistema frontal que afecta a la zona central del país, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de quebradas y canales mediante sensores que permiten conocer las variaciones en el nivel del agua. Así lo explicó el biministro de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas, Louis De Grange, desde la comuna de Las Condes.

En el sector de la Quebrada Honda, una de las zonas afectadas por el reciente aluvión, se instaló un sensor que permite medir la altura del agua y entregar información actualizada sobre su comportamiento. Según detalló la autoridad, este dispositivo fue instalado hace más de una semana y forma parte de las medidas preventivas ante las precipitaciones.

Sensores permiten monitorear el nivel del agua en tiempo real

"Tenemos datos permanentes en este sensor, lo mismo en otros canales, el canal Santa Marta, en Maipú", señaló De Grange, quien destacó la importancia de contar con información continua para detectar posibles situaciones de riesgo y tomar medidas oportunas.

Respecto a la situación de la Quebrada Honda, el biministro indicó que el nivel del agua fluctuaba entre los 60 centímetros y un metro con 20 centímetros, mientras que la capacidad de altura considerada para el monitoreo es cercana a los dos metros.

Además, explicó que el caudal había aumentado de manera significativa, aunque de forma variable, y que el agua arrastraba una cantidad menor de sedimentos.

Monitoreo permanente ante el riesgo de nuevas emergencias

La autoridad recalcó que “la situación sigue siendo compleja, riesgosa, pero estamos monitoreando de manera permanente para prevenir cualquier situación”.

Finalmente, De Grange señaló que los pronósticos para el día siguiente eran más favorables en materia de precipitaciones, aunque llamó a mantener la atención mientras continuara lloviendo.

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