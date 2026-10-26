Muere a los 90 años Walter Koenig, recordado actor de Star Trek

26 oct. 2026 - 16:28 hrs.

Walter Koenig, el actor que interpretó a Pavel Chekov en la serie original de “Star Trek” y en siete películas de la franquicia, murió a los 90 años. Sus representantes confirmaron que falleció en su casa de North Hollywood, en Los Ángeles, acompañado por su hija y su sobrina.

Koenig no solo estuvo ligado a “Star Trek”. También interpretó a Alfred Bester en la serie de ciencia ficción “Babylon 5” y desarrolló una trayectoria como escritor, director teatral y profesor de actuación. En 2026, recibió el Premio Platino al Mejor Actor en los Independent Shorts Awards por su participación en el cortometraje “Mr. Fleischmann”.

El fallecimiento de Koenig

En un comunicado, sus representantes destacaron el impacto de su trabajo en distintas generaciones de seguidores y expresaron sus condolencias a la familia, sus colegas y los fanáticos de la saga.

“En nombre de todos nosotros, extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos, colegas de Walter y a los millones de fans cuyas vidas tocó a lo largo de las décadas”.

“Gracias, Walter, por los recuerdos, la inspiración y por atreverte a ir donde pocos han ido antes”.

El rostro de Chekov en “Star Trek”

Koenig se incorporó a la serie original como Pavel Chekov, un joven oficial de navegación. El personaje fue creado para atraer al público adolescente y su peinado recordaba al de Davy Jones, integrante de la banda The Monkees.

Aunque Chekov no apareció en la serie animada de principios de los años 70 debido a limitaciones presupuestarias, Koenig escribió uno de sus episodios, “El vulcano infinito”.

El actor tuvo un papel destacado en “Star Trek II: La ira de Khan”, estrenada en 1982, y volvió a interpretar al personaje en “Star Trek: Renegades”, una película para televisión de 2015 en la que Chekov ya era almirante. La producción fue financiada mediante micromecenazgo y concebida como piloto para una nueva serie.

En las películas posteriores de la franquicia, el personaje fue interpretado por Anton Yelchin, quien encarnó a una versión más joven.

Su carrera fuera de la franquicia

Tras el fin de la serie original en 1969, Koenig continuó trabajando en televisión, con apariciones en producciones como “El Virginiano”, “Ironside” y “Columbo”. También prestó su voz para un episodio de “Futurama” emitido en 2002, junto a otros actores vinculados a “Star Trek”.

Entre 1994 y 1998 interpretó a Alfred Bester en “Babylon 5”, personaje que apareció en 12 episodios. En cine, participó en títulos como “Moontrap” y “Deadly Weapon”, ambas de 1989, además de “Sworn to Justice” (1996) y “Mad Cowgirl” (2006).

Su trabajo también se extendió a la escritura y el teatro. En 1996 presentó en el Festival de Cine de Nueva York el cortometraje “You're Never Alone When You're Schizophrenic”, que escribió e interpretó. En 2008, escribió y actuó en la película de ciencia ficción “InAlienable”.

A lo largo de tres décadas, participó en obras teatrales, dirigió distintas producciones en Los Ángeles e impartió clases de actuación en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), entre otros espacios.