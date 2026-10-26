"¡Vamos a ser papás!": Conocido youtuber chileno anuncia que espera su primer hijo junto a su pareja

26 oct. 2026 - 11:18 hrs.

El popular youtuber chileno Claudio Retamales, conocido en redes sociales como Claux.7, sorprendió a sus seguidores al anunciar una importante noticia personal: se convertirá en padre junto a su pareja.

El creador de contenido compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un video junto a su compañera y acompañó la publicación con una breve descripción: “La gran noticia”.

En el registro, Claux se mostró emocionado por esta nueva etapa y aprovechó la instancia para agradecer el apoyo que ha recibido de sus seguidores a lo largo de su trayectoria.

Claux.7 anuncia que será padre

“Amigos, yo no soy mucho de hacer este tipo de videos, lo hago para que todos sepan de que ¡vamos a ser papás!”, expresó el youtuber al inicio del registro.

Con su característico estilo, el creador de contenido también hizo una particular referencia a sus seguidores y al vínculo que ha construido con ellos a través de sus videos.

“Para que supieran todos los hijos de la Pachamama que pronto va a nacer el real hijo de la Pachamama”, agregó.

El mensaje de agradecimiento a sus seguidores

Junto con compartir la noticia, Claux.7 manifestó su alegría por este nuevo capítulo en su vida y destacó la importancia de que el embarazo avance de buena manera.

“Nada, muchas gracias por apoyarnos siempre. Estamos muy contentos, hay que esperar a que nazca sanito, que salga todo bien”, señaló.

De esta manera, el youtuber dio a conocer públicamente la noticia de que se convertirá en padre, generando un nuevo motivo de celebración para quienes siguen su trabajo en las redes sociales.