Conmoción por muerte de streamer Komanche a los 30 años: Ibai y AuronPlay enviaron condolencias

26 oct. 2026 - 10:21 hrs.

El streamer salvadoreño Komanche murió a los 30 años en Monterrey, México. Su representante, Byron Reyes, confirmó el fallecimiento a través de Instagram, donde publicó una emotiva despedida y recordó los proyectos que ambos tenían pendientes.

La noticia comenzó a circular en redes sociales el domingo. En un primer mensaje, Reyes expresó que la situación era muy difícil de asimilar y, poco después, confirmó que había conversado con la familia del creador de contenido.

La despedida de su representante

A través de sus redes sociales, Byron Reyes también advirtió sobre las consecuencias del acoso y escribió que “el bullying a cualquier escala no es un juego”.

El representante recordó que ambos tenían dos proyectos en los que habían depositado grandes expectativas, cuya cancelación le provocaba un profundo dolor. Además, prometió rendirle tributo por su trabajo y por la inspiración que entregó a otras personas.

En su mensaje, Reyes destacó el vínculo que Komanche mantenía con El Salvador y el reconocimiento que alcanzó en la industria del entretenimiento digital.

“Siempre quiso a su país de una forma increíble”, escribió. También sostuvo que el streamer “logró lo que ningún otro salvadoreño había logrado en esa industria”, aludiendo al cariño que se ganó entre quienes forman parte de ella.

La publicación generó mensajes de condolencias y solidaridad de otros creadores de contenido que compartieron experiencias profesionales con Komanche, como Ibai y Auron Play.

La participación de Komanche en La Velada del Año 6

Uno de los episodios recientes de su carrera fue su anunciada participación en La Velada del Año 6, un evento de boxeo que reúne a creadores de contenido de distintos países.

El propio Komanche había adelantado que sería parte de la próxima edición, pero al hacerlo reveló información que estaba sujeta a un acuerdo de confidencialidad entre los participantes y los organizadores.

Finalmente, su participación no se concretó y quedó fuera del evento.