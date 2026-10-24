Ruth Gamarra revela la millonaria deuda que debe pagar tras ser operada dos veces en menos de diez días

24 oct. 2026 - 12:12 hrs.

Ruth Gamarra, recordada por su paso en Mekano, atraviesa un complejo proceso de recuperación en Paraguay, donde debió someterse a dos operaciones de cadera en menos de diez días.

Ruth Gamarra enfrenta una deuda tras sus dos operaciones

La exbailarina conversó con Página 7 para actualizar su estado de salud y contar cómo enfrenta esta etapa, que también la mantiene preocupada por una deuda de cerca de $15 millones que debe devolver en menos de un mes.

Según relató al citado medio, Gamarra necesitaba una nueva intervención en la cadera izquierda, luego de que comenzara a presentar problemas. La modelo ya se había operado la cadera derecha en Chile el año pasado, debido a una necrosis, procedimiento en el que le instalaron una prótesis de titanio.

A comienzos de este año, viajó a Paraguay para tratarse cerca de su familia. Allí, su madre consiguió una prótesis alemana gratuita a través de un organismo del gobierno paraguayo, pero debía utilizarla dentro de un plazo de dos meses para no perderla. "Si pasa ese tiempo, se la dan a otra persona. Corría el riesgo de perderla", explicó.

Mientras reunía el dinero para la cirugía, sus familiares organizaron rifas en Paraguay y sus excompañeros de Mekano comenzaron a preparar un beneficio en Chile. Sin embargo, la primera intervención no tuvo el resultado esperado y debió ser operada nuevamente en un período inferior a diez días.

Gamarra contó que una persona le prestó a su madre el dinero que faltaba para cubrir el procedimiento, cuyo costo asciende a 15 mil dólares, cerca de $15 millones. Ahora debe devolver ese monto en menos de un mes.

El apoyo de sus excompañeros de Mekano

Para ayudarla a reunir el dinero, algunos de sus antiguos compañeros del programa juvenil, entre ellos Rosemarie Dietz y Francoise Perrot, están organizando un evento a beneficio. La exfigura televisiva también agradeció las muestras de apoyo que ha recibido, incluido el ofrecimiento de José Miguel Viñuela para grabar un video que ayude a promocionar la iniciativa.

"Estoy bien, gracias a Dios", expresó sobre su estado actual, aunque reconoció que esta recuperación será "mucho más heavy" que la anterior.

Tras recibir el alta médica, Gamarra permanecerá un mes en reposo absoluto y continuará con sesiones de fisioterapia. Según sus cálculos, podría dejar las muletas en aproximadamente tres meses. Además, espera retomar sus actividades laborales, entre ellas una feria de emprendedores que tiene prevista para diciembre en el mall Urbana Apoquindo, en Chile.

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