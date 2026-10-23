Muere a los 93 años Tom Skerritt, actor de Top Gun y Alien

23 oct. 2026 - 02:25 hrs.

Tom Skerritt, recordado por sus papeles en películas como Top Gun, Alien y Steel Magnolias, murió el miércoles 21 de octubre de 2026 a los 93 años. El actor también alcanzó reconocimiento en televisión por su papel protagónico en la serie Picket Fences, que le valió un premio Emmy.

Su familia confirmó que falleció por causas naturales en un comunicado enviado a la revista People. “Fue un esposo amoroso para Julie; padre de Andy, Erin, Matt, Colin y Emiko; abuelo de Sara, Maddison, Sunny, Louisa y Georgia; y bisabuelo de Marigold y Ravi. Su pérdida nos tiene desconsolados”, expresaron sus cercanos.

En el mismo mensaje, destacaron las cualidades que lo caracterizaban fuera de la pantalla: “Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas”.

Los inicios de su carrera

Nacido el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, Skerritt se incorporó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos tras graduarse de la escuela secundaria David Mackenzie, en 1951. Allí trabajó como especialista en clasificación.

Su debut en el cine llegó en 1962 con War Hunt, película en la que compartió créditos con Robert Redford y Sydney Pollack. Ese mismo año también apareció en las series Combat! y The Virginian.

En 1970 participó en MASH, comedia bélica dirigida por Robert Altman. Skerritt reconoció posteriormente la influencia de Altman y del director Hal Ashby en su desarrollo profesional. Durante esa década también actuó en Thieves Like Us (1974), Big Bad Mama (1974) y The Turning Point (1977).

Sus papeles en Alien y Top Gun

En 1979 interpretó al capitán Dallas en Alien, la película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott y protagonizada también por Sigourney Weaver. Siete años después encarnó al comandante Mike “Viper” Metcalf en Top Gun, junto a Tom Cruise, Val Kilmer y Kelly McGillis.

En 1989 se sumó al elenco de Steel Magnolias, donde interpretó a Drum Eatenton, esposo de M’Lynn y padre de Shelby, personaje encarnado por Julia Roberts.

El Emmy por Picket Fences

Uno de los principales reconocimientos de su trayectoria llegó con la serie Picket Fences, creada por David E. Kelley. Skerritt interpretó al sheriff Jimmy Brock y ganó el Emmy a mejor actor principal en una serie dramática en 1993.

Después continuó trabajando en cine y televisión, con participaciones en producciones como The Other Sister (1999), Tears of the Sun (2003), Whiteout (2009) y East of the Mountains (2021). En total, acumuló más de 150 créditos en películas y series, entre ellas Huff, Brothers & Sisters y The Good Wife.