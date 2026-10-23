Balance sistema frontal: 700 viviendas con daños y más de 40 damnificados

23 oct. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país ha dejado cuatro viviendas destruidas, más de 700 con daños menores y 40 personas aisladas. Entre las emergencias reportadas se encuentra el incendio de una casa en Yungay, región de Ñuble, tras la caída de un rayo.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que el balance también contempla 45 personas damnificadas, 104 albergadas y 18 viviendas con daños mayores. Además, hay otros 79 inmuebles que permanecen en evaluación.

Las comunas afectadas por las lluvias

En la región del Maule, los anegamientos afectaron a una escuela de Hualañé, por lo que se determinó suspender las clases en ese establecimiento durante este viernes.

En Ñuble, además del incendio registrado en Yungay, las precipitaciones provocaron anegamientos en Chillán.

En la región del Biobío, el balance de Senapred reportó daños menores en viviendas de tres comunas:

Penco: 183 viviendas afectadas por anegamientos.

Hualpén: 180 viviendas con daños por anegamientos y filtraciones.

Talcahuano: 150 viviendas con daños menores.

En Concepción, las lluvias afectaron a los sectores de Santa Sabina, Lomas de San Sebastián, Los Fresnos, Tucapel y Angol Bajo. También se registraron problemas en los pasos bajo nivel Mackenna y Bonilla.

Por otra parte, en Arauco se mantiene la alerta roja por riesgo de remoción en masa. Ante el peligro, se solicitó a las autoridades locales evitar la exposición de personas en esa zona.

Pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas

Según la Dirección Meteorológica de Chile, para este viernes 23 de octubre, se esperan lluvias de distinta intensidad entre Coquimbo y Los Lagos, además de tormentas eléctricas, posibles granizos y rachas ocasionales de viento asociadas al paso de nubes convectivas.

Asimismo, durante lo que restaba de este jueves se mantenía la posibilidad de formación de trombas marinas y tornados entre las regiones del Maule y Los Lagos.

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