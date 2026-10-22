Suspenden clases para este viernes en 6 comunas de la región del Biobío por sistema frontal

22 oct. 2026 - 22:28 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal sigue generando estragos en el centro-sur del país, por lo que las autoridades decidieron suspender las clases en seis comunas del Gran Concepción, región de Biobío, para este viernes 23 de octubre.

"El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa informa a la comunidad educativa que, de acuerdo con el último emitido por Senapred durante la tarde de hoy y ante las condiciones meteorológicas excepcionales que afectan a la región del Biobío, se da determinado (...) la suspensión total de clases con posterior recuperación".

¿Qué comunas estarán sin clases?

La medida rige para los establecimientos dependientes del SLEP Andalién Costa, mientras que la Municipalidad de Talcahuano se sumó a la medida.

Además, la comuna de Hualpén también determinó suspender las clases debido al sistema frontal.

De esta forma, las comunas sin clases en establecimientos municipales son las siguientes:

Lota

Coronel

San Pedro de La Paz

Santa Juana

Hualpén

Talcahuano

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