Auto cae en socavón al interior de una casa en El Bosque: Municipio ayuda a retirar el vehículo

22 oct. 2026 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un automóvil terminó hundido en el jardín de una vivienda de la calle Padre Hurtado, en la comuna de El Bosque, luego de que el terreno cediera durante las intensas lluvias registradas el martes en Santiago. Los dueños de casa apuntan a la presencia de un antiguo pozo en el lugar, mientras que desde el municipio plantearon preliminarmente que el socavón podría estar relacionado con el colapso de un pozo absorbente.

La situación quedó al descubierto cerca de las 21:00 horas del martes, cuando los residentes escucharon un ruido y salieron a revisar qué ocurría. Fue entonces cuando se percataron de que el vehículo, que acostumbraban a estacionar sobre el césped, había caído por completo en el jardín.

La periodista Daniela Valdés llegó hasta el lugar y dio cuenta de las labores que se realizaron durante la mañana de este jueves para retirar el automóvil con ayuda de una grúa.

“Es bien impactante”: El relato de la dueña de casa

La propietaria de la vivienda reconoció su sorpresa por lo ocurrido y planteó dudas sobre el comportamiento del terreno tras las precipitaciones.

“Nunca nos imaginamos que el auto, con las lluvias que hubo, iba a ser el terreno y el hoyo que hay, porque la otra pregunta es dónde se fue toda esa tierra. No tenemos idea, de verdad que es bien impactante”, relató.

La mujer también explicó que la familia gestionó directamente el retiro del vehículo. “Estamos a dos cuadras del Metro Observatorio. No llamamos a nadie; ayer, por contactos personales, la grúa que está llegando la llamamos nosotros”, señaló durante el despacho.

Los dueños de casa llevan cerca de 65 años viviendo en el sector y ahora deberán realizar un informe formal para iniciar los trámites correspondientes con sus seguros.

Municipio apunta preliminarmente al colapso de un pozo absorbente

Desde el municipio indicaron que, en una primera evaluación, el socavón podría haberse originado por el asentamiento y colapso de un antiguo pozo absorbente ubicado en el terreno.

Según lo señalado por el director de Obras municipal, existen indicios de que en ese punto efectivamente habría funcionado una estructura de este tipo.

La hipótesis considera también las intensas precipitaciones registradas en la capital. Sin embargo, las causas deberán ser evaluadas con mayor detalle para determinar qué provocó el hundimiento y cómo se comportó el terreno.

Tras el retiro del automóvil, el municipio deberá evaluar si el vehículo sufrió daños y revisar las condiciones de la propiedad para determinar si existen afectaciones adicionales.

La familia se mantiene preocupada ante la posibilidad de que vuelvan las lluvias y se produzcan nuevos hundimientos en el lugar. Por eso, esperan que las evaluaciones permitan establecer el origen de la emergencia y las medidas necesarias para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.