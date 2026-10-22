Adolescente de 17 años muere baleado tras celebración por partido de fútbol en Lo Barnechea

22 oct. 2026 - 05:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 17 años murió tras recibir un disparo en el tórax luego de una celebración posterior a un partido de fútbol. Según los antecedentes preliminares, el joven estaba solo en la vía pública cuando fue atacado por al menos un sujeto armado.

El fiscal adjunto de la Fiscalía ECOH Metropolitana, Enrique Vásquez, explicó que el impacto balístico le causó la muerte. “Hay al menos un sujeto que efectúa disparos”, precisó, mientras la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja para esclarecer lo ocurrido.

Trasladaron al adolescente a un centro asistencial

Tras el ataque, particulares trasladaron al joven hasta un SAPU de Lo Barnechea. Luego fue derivado a la Clínica de los Andes, en Las Condes, donde se constató la gravedad de sus lesiones.

Por ahora, no se ha establecido cuántas personas participaron en el ataque ni cómo se desarrolló la agresión. “El antecedente preliminar es que se encontraba solo en la vía pública al momento de ser atacado”, indicó el fiscal.

PDI busca identificar a los responsables

La Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI realizan diligencias para determinar la dinámica del ataque, establecer cuántos disparos impactaron a la víctima e identificar a los responsables.

El Ministerio Público mantiene la investigación en curso, mientras los equipos especializados reúnen antecedentes para esclarecer el homicidio.