Adolescente de 14 años muere apuñalado afuera de su casa en Santiago

22 oct. 2026 - 00:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 14 años murió tras recibir una puñalada en las afueras de su casa, en la comuna de Santiago. La agresión ocurrió durante la tarde, luego de una discusión con un grupo de sujetos cuyo motivo aún se desconoce.

¿Qué se sabe del ataque?

Según los antecedentes preliminares, el conflicto habría comenzado en el sector de la Vega Poniente, a pocas cuadras de la vivienda del menor. Más tarde, el adolescente se habría encontrado nuevamente con los involucrados afuera de su domicilio, en el sector de calle Conferencia con Tucapel.

Fue en ese lugar donde recibió una herida con arma blanca en la zona de la ingle. Tras el ataque, fue trasladado a la Posta Central y luego derivado al Hospital Exequiel González Cortés, donde se confirmó su fallecimiento.

Investigan el ataque en Santiago

Tras lo ocurrido, familiares del adolescente llegaron al lugar, donde inicialmente también trabajó personal de Carabineros. Posteriormente, la Fiscalía encargó las diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

La investigación busca esclarecer cómo se originó la discusión, qué ocurrió antes de la agresión e identificar a los responsables. Hasta ahora, no se ha establecido el motivo del enfrentamiento.

Vecina recuerda al adolescente

La muerte del menor causó conmoción entre quienes lo conocían en el barrio. Una vecina que compartía con él destacó el trato que mantenía con las personas del sector.

“Lo conozco de chiquitito y él es súper respetuoso, cuando me veía cargada siempre ayudaba y me extraña que le haya pasado esto, porque era un buen, un buen chico. Toda la gente lo conoce y estamos todos sorprendidos con la situación que le pasó”, recordó.

La Brigada de Homicidios continúa con las diligencias para reconstruir lo ocurrido e identificar a quienes participaron en la agresión.