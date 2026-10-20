Encerrona a Mónica Rincón: Encuentran en Maipú el auto robado a la periodista en Autopista Central

20 oct. 2026 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

El automóvil de la periodista Mónica Rincón fue encontrado en la comuna de Maipú, específicamente en calle Esenios con Galicia, luego de que la comunicadora fuera víctima de una violenta encerrona durante la madrugada de este martes 20 de octubre. El hallazgo se produce horas después del asalto, en el que un grupo de delincuentes la intimidó con armas de fuego para sustraerle su vehículo.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando la conductora de CNN Chile se desplazaba por la Autopista Central y se dirigía hacia el enlace con Costanera Norte. De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, un automóvil frenó bruscamente delante de ella y desde su interior descendieron delincuentes armados que la amenazaron y la obligaron a bajar de su vehículo.

Según la denuncia, los asaltantes realizaron dos disparos al aire antes de escapar con el automóvil de la periodista y el vehículo en el que se movilizaban. Rincón no resultó con lesiones físicas y recibió ayuda de un colega que transitaba por el lugar, quien la trasladó hasta una unidad policial para realizar la denuncia.

¿Cómo fue la encerrona que sufrió Mónica Rincón?

Según explicó el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la periodista circulaba por la autopista cuando fue interceptada por un vehículo del que descendieron entre dos y cuatro sujetos.

Los individuos portaban armas de fuego, la intimidaron y la obligaron a descender de su automóvil. De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Fiscalía, se encontraron evidencias balísticas en el lugar, lo que permitió corroborar que se efectuaron disparos.

¿Qué se sabe del hallazgo del vehículo en Maipú?

El hallazgo del automóvil en Maipú constituye un nuevo antecedente en la investigación del robo que afectó a la periodista. Por ahora, se debe confirmar si existen personas detenidas y cuáles son las circunstancias específicas en que fue encontrado el vehículo.

Las diligencias fueron instruidas por el Ministerio Público y quedaron a cargo de unidades especializadas de Carabineros, entre ellas la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), con el objetivo de esclarecer el delito y dar con los responsables.