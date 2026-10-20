Periodista Mónica Rincón sufre encerrona en la Autopista Central

20 oct. 2026 - 05:41 hrs.

¿Qué pasó?

En la madrugada de este martes, la periodista Mónica Rincón sufrió una encerrona en la Autopista Central, donde un grupo de delincuentes lograron robar el vehículo en el que se transportaba.

¿Qué se sabe de la encerrona?

Según informó el fiscal Felipe Olivari, todo ocurrió luego de que la comunicadora saliera de su lugar de trabajo en su automóvil.

En la Autopista Central, cuando iba a tomar la Costanera Norte, fue abordada por un vehículo, en el que se transportaban entre dos a cuatro sujetos.

Disparos al aire

Los delincuentes la intimidaron y la obligaron a bajarse de su automóvil. Incluso, Rincón afirmó que realizaron dos disparos al aire.

Finalmente, los involucrados se dieron a la fuga en el vehículo de la periodista y en el que se movilizaban en un principio.

Mónica Rincón fue auxiliada por un colega que iba transitando detrás de ella, quien la trasladó hasta una unidad policial.

Cabe señalar que la comunicadora no resultó lesionada a raíz de lo ocurrido.