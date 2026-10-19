Jean Paul Pineda queda en prisión preventiva tras denuncia de agresión de parte de su expareja en un motel

19 oct. 2026 - 12:37 hrs.

¿Qué pasó?

El exfutbolista Jean Paul Pineda quedó en prisión preventiva este lunes, luego de ser formalizado por los delitos de lesiones menos graves y desacato, tras una denuncia de su expareja por un episodio de violencia ocurrido en un motel de San Bernardo.

El exdelantero había sido detenido durante la tarde del domingo por personal de Carabineros, luego de que la mujer denunciara una agresión al interior de una habitación del recinto.

Trabajadoras del motel habrían escuchado gritos y acudido hasta la habitación. En ese momento, la denunciante les habría señalado que Pineda había abandonado el lugar. Posteriormente, la mujer fue trasladada para constatar lesiones y el retirado deportista fue detenido cerca de las 17:00 horas.

Jean Paul Pineda mantenía una orden de alejamiento

Pineda mantenía una orden de alejamiento respecto de la denunciante. Por este motivo, además de los hechos relacionados con la presunta agresión, el exfutbolista enfrenta una imputación por el delito de desacato.

La Fiscalía Metropolitana Occidente llevó adelante la formalización de la causa y se decretó la prisión preventiva para el exjugador, quien deberá permanecer privado de libertad mientras se desarrolla la investigación.

El caso se suma a otros episodios judiciales que han involucrado a Pineda. En octubre de 2025 fue detenido tras una denuncia en La Florida y, en diciembre de ese año, volvió a ser arrestado por los delitos de desacato y violación de morada.

Además, Faloon Larraguibel, su expareja, realizó denuncias públicas por violencia intrafamiliar en 2023 y 2024.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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