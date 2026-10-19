Adulta mayor fue hallada sin vida en su domicilio en Pudahuel: Detienen a su hijo por posible parricidio

19 oct. 2026 - 07:20 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de la tercera edad fue encontrada fallecida al interior de su domicilio en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana. El caso es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI) como un posible parricidio, luego de que las primeras diligencias apuntaran a su hijo como presunto responsable.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el cuerpo presentaba diversos golpes y heridas atribuibles a la intervención de terceras personas, presuntamente ocasionadas con elementos contundentes. Tras las primeras indagatorias, un hombre de 40 años, hijo de la víctima, fue detenido por personal policial.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de la Región Metropolitana, confirmó que el cadáver fue encontrado por familiares y que los detectives realizaron diversas diligencias en el sitio del suceso para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Mujer fue encontrada sin vida por familiares

Según explicó el subprefecto José Cáceres, la Brigada de Homicidios concurrió hasta el domicilio ubicado en Pudahuel tras conocerse el hallazgo de una mujer fallecida.

“La BH concurre al sitio del suceso en la comuna de Pudahuel, por el hallazgo de un cadáver de sexo femenino de la tercera edad, fue encontrado por familiares”, señaló el jefe policial.

Tras el hallazgo, los detectives desarrollaron el trabajo científico-técnico en el lugar, incluyendo el levantamiento de cámaras y el empadronamiento de personas, con el objetivo de reunir antecedentes que permitan reconstruir lo ocurrido.

Hijo de la víctima fue detenido por la PDI

En el marco de las diligencias, las indagatorias apuntaron al hijo de la mujer, un hombre de 40 años, quien habría huido antes de ser detenido por personal policial.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el sujeto fue detenido en flagrancia y su presunta participación en la muerte de su madre es materia de investigación. Al respecto, el subprefecto Cáceres indicó que “el imputado corresponde a su hijo”, agregando que se dio cuenta de los antecedentes al Ministerio Público y se procedió a su detención.

El cuerpo presentaba lesiones que serían atribuibles a la intervención de terceros, posiblemente con elementos contundentes. Estos antecedentes forman parte de las diligencias que buscan establecer la dinámica del hecho y la eventual responsabilidad del detenido.

La investigación quedó en manos de la PDI, que continuará desarrollando peritajes y otras diligencias instruidas por el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido en la comuna de Pudahuel.