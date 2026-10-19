Robo a empresa en Maipú termina con cinco detenidos: huyeron en un furgón robado y lanzaron especies durante la fuga

19 oct. 2026 - 05:46 hrs.

¿Qué pasó?

Cinco personas fueron detenidas tras un robo en una empresa de Maipú, Región Metropolitana. Al advertir la llegada de Carabineros, huyeron en un furgón y arrojaron parte de las especies sustraídas durante el recorrido. El vehículo, además, mantenía un encargo vigente por robo.

El robo

El procedimiento ocurrió cerca de las 23:15 horas en la empresa Veterquímica, ubicada en Camino Lonquén. Carabineros de la 34 Comisaría Vista Alegre llegó al lugar tras recibir una denuncia a través del número 133.

“Un grupo de cinco antisociales irrumpieron en una empresa ubicada en camino Lonquén, comuna de Maipú”, explicó el teniente Matías Martínez, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada.

Al ver a los funcionarios, los ocupantes escaparon en el furgón. Durante el seguimiento por distintas calles del sector poniente de Santiago, lanzaron varias especies que habrían sustraído desde el recinto.

Persecución terminó en Pudahuel

La huida terminó en la intersección de Salar de Atacama con Los Maitenes, en Pudahuel, donde Carabineros interceptó el vehículo y detuvo a sus cinco ocupantes.

El teniente Martínez detalló que el procedimiento contó con apoyo de la Prefectura Aérea y de la Central de Comunicaciones. “Tras la rápida intervención de personal de 34 Comisaría de Vista Alegre se inició un seguimiento controlado, en coordinación con la prefectura aérea y la central de comunicaciones, culminando con la detención de los cinco imputados en la comuna de Pudahuel”, señaló.

En el operativo se recuperaron especies vinculadas al robo y herramientas que habrían sido utilizadas para cometerlo.

Los detenidos son cuatro adultos chilenos y un adolescente de 16 años. Según Carabineros, todos registran antecedentes policiales anteriores.

Furgón tenía encargo por robo

Al revisar el vehículo, los funcionarios detectaron otras placas patentes grabadas en sus vidrios. Luego establecieron que mantenía un encargo vigente por robo desde el 10 de octubre de 2026.

Los cinco detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que su situación judicial deberá ser determinada por la autoridad competente.