Detienen a "El Pantufla" en San Joaquín: llevaba una pistola y 32 municiones en un banano

19 oct. 2026 - 03:31 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 23 años, conocido como “El Pantufla”, fue detenido en San Joaquín luego de que Carabineros encontrara una pistola y 32 municiones al interior del banano que llevaba consigo. El sujeto llamó la atención de los funcionarios porque protegía constantemente el bolso con sus manos.

La detención

El procedimiento ocurrió en la intersección de avenida Lo Ovalle con Parsifal, durante un patrullaje preventivo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 50 Comisaría de San Joaquín.

Al solicitarle su cédula de identidad, los funcionarios advirtieron que llevaba un arma de fuego y municiones de distintos calibres, por lo que lo detuvieron en el lugar.

El arma incautada y los antecedentes del detenido

Según Carabineros, se trataba de una pistola marca Bersa, de fabricación argentina, modelo Thunder 40, que mantenía un cargador instalado. En total, se incautaron 32 municiones.

El hombre registra tres detenciones anteriores: dos por robo con intimidación y una por receptación.

Tras el procedimiento, los funcionarios concurrieron a su domicilio, donde los dueños de casa autorizaron voluntariamente el ingreso. En el inmueble no encontraron otras armas, municiones ni drogas. Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público para el proceso correspondiente.

Carabineros destaca trabajo preventivo en San Joaquín

El mayor Óscar Llantén, de San Joaquín, destacó el trabajo de los funcionarios de la SIP y señaló que permitió concretar la detención. Según afirmó, el procedimiento fue resultado de “una constante focalización de los servicios preventivos desplegados en la comuna”.

El oficial también explicó que existe una labor coordinada entre Carabineros, el municipio y la comunidad para abordar este tipo de situaciones. Esto, indicó, permite “desarrollar cursos de acción, con una mejora continua, y que nos permiten detener y poner a disposición de los tribunales a quienes cometen este y otra clase de delitos”.

En cuanto a las incautaciones realizadas durante este año, Carabineros informó un aumento del 50% en armas de fuego, un 56% en armas blancas y un 309% en municiones, en comparación con el mismo período de 2025. Además, la institución reportó un incremento del 95% en la cantidad de drogas incautadas en la comuna.